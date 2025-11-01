search
01.11.2025 15:34

Λαύριο: Στον ανακριτή ο 72χρονος προπονητή βόλεϊ που καταγγέλλεται από ανήλικη για ασέλγεια

01.11.2025 15:34
xeiropedes

Τις επόμενες ημέρες θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την απολογία του ο 72χρονος αθλητικός παράγοντας και προπονητής στο Λαύριο, ο οποίος κατηγορείται, μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, για ασέλγεια σε βάρος της.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, καθώς οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια. Αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, ο 72χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη καταγγέλουσα τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια. Ωστόσο, στην πορεία, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες. Το κορίτσι επικοινώνησε πρώτα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται θα εξεταστεί εάν προκύπτουν σε βάρος του κατηγορούμενου στοιχεία και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

