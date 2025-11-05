Κασσελάκης: Παγκόσμια τάση πολιτικής ανανέωσης η εκλογή Μαμντάνι

Η εκλογή του Zohran Mamdani στη δημαρχία της Νέας Υόρκης ανέδειξε τη νέα παγκόσμια τάση πολιτικής ανανέωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Ο 34χρονος πολιτικός αποτελεί παράδειγμα νέας γενιάς που προτείνει παρεμβάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ισότητας. Οι νέες γενιές αλλάζουν το εκλογικό σώμα. Ο κόσμος πια ψηφίζει ιδέες, όχι ταμπέλες», τόνισε ο κ. Κασσελάκης, επιμένοντας ιδίως στις προτάσεις για πάγωμα ενοικίων, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες, δημοτικά παντοπωλεία με τιμές χονδρικής.

Μάλιστα, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο, έστω και εμμέσως τη «μάχη» του «παλαιού» με το «νέο», ο κ. Κασσελάκης πήρε αφορμή από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για να επισημάνει με νόημα ότι δεν θα το αγοράσει, καθώς «προτιμά να επικεντρωθεί στο μέλλον και στην προώθηση νέων λύσεων αντί για ανακύκλωση παλαιών εντυπώσεων». «Η πολιτική αλλαγή απαιτεί φρέσκα πρόσωπα και νέες ιδέες» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο θέμα που έχει προκύψει με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τόνισε ότι «τα ΕΛΤΑ είναι δημόσιο αγαθό, είναι μορφή δημοκρατίας. Το να έχεις καθολική πρόσβαση στο ταχυδρομείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο».

Επισήμανε ότι πριν από περίπου έξι χρόνια ο οργανισμός ήταν κερδοφόρος, αλλά οδηγήθηκε στη σημερινή κατάσταση μέσω κακοδιαχείρισης και απευθείας αναθέσεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την απευθείας ανάθεση ύψους 1.000.000 € στον κ. Πάτση, και ζήτησε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις συμβάσεις και την επιχειρησιακή διαχείριση.

Ζήτησε επιπλέον να δημοσιοποιηθεί η ανάλυση της Deloitte που έχει ανατεθεί από το Υπερταμείο και να γίνει πλήρης αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου των ΕΛΤΑ, με ταυτόχρονη εκτίμηση του κοινωνικού οφέλους — δεδομένου ότι τυχόν λογιστικές ζημίες μπορεί να αντισταθμίζονται από τη δημόσια προσφορά του οργανισμού σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές».

