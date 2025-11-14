search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.11.2025

Η Γκίλφοϊλ… προξενεύει Ρούμπιο και Τραμπ στην Ελλάδα: «Θα έρθει ο ΥΠΕΞ, θέλω να μιλήσει στην Ακρόπολη ο πρόεδρος»

14.11.2025 15:21
Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο προανήγγειλε… επισήμως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο συνέδριο Greece Talks χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα ρωτήθηκε στο πάνελ για το ενδεχόμενο επίσκεψης ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων (κάτι που είχε αναφέρει και χθες στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1), απαντώντας: «Είμαι εδώ, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα… Θα έρθει ο υπουργός Ρούμπιο, θα έχουμε πολλές επισκέψεις και επαφές. Θα υπάρξει ισχυρή επίδειξη των σχέσεων στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ελπίδα της να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

«Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ. Θα μου άρεσε η ιδέα να μιλήσει στην Ακρόπολη. Νομίζω ότι είναι εμβληματικό. Ξέρω ότι ο λαός της Ελλάδας θα υποδεχόταν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με απίστευτη θερμή υποδοχή, και ξέρω ότι θα ήταν ενθουσιασμένος να βρίσκεται εδώ» είπε.

