Μητσοτάκης με βουλευτές ΝΔ: Εκλογές μετά το Πάσχα του 2027, «σημασία έχει να μη σουβλιστεί η ΝΔ» – Τι είπε για Βορίζια, βελόνα ΠΑΣΟΚ και… ρεβύθια (Photo/Video)

Εκλογές μετά τον Μάρτιο του 2027 «έδειξε» ο πρωθυπουργός σημειώνοντας με νόημα ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση σημασία έχει να μην σουβλιστεί η ΝΔ.

Στο πηγαδάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη με γαλάζιους βουλευτές, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, στο εντευκτήριο και με την κουβέντα να περιστρέφεται στις τιμές του κρέατος κι από εκεί στα έθιμα του Πάσχα, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις εκλογές.

Δημοσιογράφος : To βασικό ειναι να ψήσετε τον Μάρτιο του ‘27

Κ. Μητσοτάκης : Τον Μάρτιο είναι το Πάσχα;

Δ : Όταν θα γίνουν οι εκλογές, τον Μάρτιο δεν είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές;

ΚΜ : Δεν είπα τον Μάρτιο

Δ : Ε, Μάρτη – Απρίλη. Ε, άνοιξη…

ΚΜ : Μάρτης είναι χειμώνας.

Δ : Θα ψήσετε την άνοιξη του ΄27;

ΚΜ : Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσεις τα έθιμα του Πάσχα;

Δ. Μαρκόπουλος : Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ…

ΚΜ : Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ έξω.

Η συζήτηση με τους περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού ήταν εφ΄όλης της ύλης, από τις εκλογές και τις δημοσκοπήσεις έως τα Βορύζια, τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ και τα … ρεβύθια στα οποία αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς. Ό,τι λέγεται μαθαίνεται και υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας. Είμαι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές – και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός ο οποίος περικυκλώθηκε από βουλευτές και δημοσιογράφους.

Για τη συζήτηση περί ακρίβειας που προηγήθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Γιώργος Αμυράς αναφέρθηκε στα ρεβύθια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διερωτάται: «Πού βρήκε τα ρεβύθια 15 φορές πάνω; Στο χωράφι μπορεί να είναι πιο ακριβά… Έχουμε κανέναν βουλευτή που να παράγει ρεβύθια στην περιοχή του;», χωρίς να λάβει απάντηση.

«Η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα – και αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Οι άλλες βελόνες πάνε προς τα κάτω. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους δημοσιογράφους να ρωτούν αν τα πράγματα είναι χειρότερα απ’ όσα είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο. Να θυμίσω όμως τις δημοσκοπήσεις του ’23 πριν τις εκλογές. Έχουμε καιρό ακόμη – έχουμε και γιορτές τώρα», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Η οπλοκατοχή μετά και τα όσα τραγικά συνέβησαν στα Βορύζια απασχόλησε τον πρωθυπουργό και τους γαλάζιους βουλευτές με την Ντόρα Μπακογιάννη να αναφέρεται στην απόφαση που ελήφθη σε ένα χωριό της Κρήτης.

«Έχω να ακούσω μπαλοθιές τέσσερα χρόνια σε γάμους. Υπάρχει το παράδειγμα της Ασή Γωνιάς στα Χανιά: για να σε καλωσορίσουν έπεφταν 100 μπαλοθιές. Μόνοι τους, μετά την καμπάνια του 2012, το σταμάτησαν», είπε η κ. Μπακογιάννη που πάντως, σημείωσε πως δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση στο θέμα. «Να μην κλείσουν τα σκοπευτήρια, να μην την πληρώσουν αυτά. Η σκοποβολή είναι ολυμπιακό άθλημα», ανέφερε.

«Lapsus ότι θα συλλαμβάνουμε τα ζευγάρια… τη νύφη μπορεί, τον γαμπρό όχι», ανέφερε με χιούμορ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι «το φαινόμενο δεν έχει τη συχνότητα που είχε – έχει πολύ ελαττωθεί».

Κ. Μητσοτάκης : Αυτό που πρέπει να κάνουμε συμβολικά είναι να αλλάξουμε τις πινακίδες και να βάλουμε μια καμερούλα πάνω.

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση των δημοσιογράφων τι του μεταφέρουν οι βουλευτές της περιφέρειας απάντησε ότι «οι βουλευτές μεταφέρουν την αλήθεια και καλά θα κάνουμε να τους ακούμε».

Ο διάλογος για τα ρεβύθια

Κ. Μητσοτάκης: Ότι λέγεται μαθαίνεται ή ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις σχέσεις μας Πάντα κάναμε συναντήσεις. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος για κατ ιδίαν συναντήσεις και τα γεύματα ωραία είναι γίνονται ωραίες ζυμώσεις

Γ. Αμυράς: Θα βάλουμε και ρεβίθια ΠΑΣΟΚ

Τι είναι αυτά τα ρεβίθια; Έχουμε κανέναν να παράγει ρεβίθια στο νομό;

Ντ. Μπακογιάννη: είναι αλήθεια ότι τα όσπρια έχουν εκτιναχθεί και δεν καταλαβαίνω και γιατί

Γ. Τραγάκης : Έχουν λιγότερη παραγωγή λόγω έλλειψη νερού

Κ. Μητσοτάκης: Δεν είπε αυτό. Είπε από το χωράφι στο ράφι.. Δεν είπε αυτό ο ανδρουλάκης, είπε ότι είναι 15 φορές πιο ακριβό από το χωράφι στο ράφι

