Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Είστε Χάρι Πότερ των ολίγων – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή»

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τα όσα είπε νωρίτερα για την ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Έχει αγανακτήσει μαζί σας, γιατί όλο ανακοινώνετε μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία, που δε λύνουν κανένα πρόβλημα, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα των πολιτών να δυσκολεύει», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας στη Βουλή την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, για την ακρίβεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης κατά 34%, κυρίως στα τρόφιμα και την αδυναμία των μισών οικογενειών να κάνουν διακοπές, τις δυσκολίες του μικρομεσαίου επιχειρηματία, που πνίγεται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας και των αγροτών για το κόστος παραγωγής. «Η προπαγάνδα σας συγκρούεται καθημερινά με την πραγματικότητα. Όσα λεφτά και να μοιράζετε στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ψεύδεται, προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια, συμπληρώνοντας ότι ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον λαό αυτοπεποίθηση, προοπτική κι αξιοπρέπεια, που θα κερδίσει τον φόβο και την ανασφάλεια», σημείωσε.

Ασκώντας αιχμηρή κριτική, κάλεσε την κυβέρνηση να μην πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους τρεις μήνες, όταν επί 21 μήνες ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εικόνα του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια.

«Αφήσατε στο απυρόβλητο τα ολιγοπώλια»

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται -με ελάχιστα διαλείμματα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υποστήριξε καταθέτοντας στα πρακτικά και σχετικό πίνακα. «Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων, που εσείς αφήσατε στο απυρόβλητο. Τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, υγεία, μεταφορές», παρατήρησε και χαρακτήρισε έωλο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση». «Δηλαδή η ακρίβεια, κατά την κυβέρνηση, είναι σημάδι επιτυχίας. Μπράβο σας. Το είπε κυνικά και ο πρωθυπουργός: ”Όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει”», επεσήμανε.

«Το 62% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι ”μόλις που τα βγάζουν πέρα”, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση, γιατί οι πολίτες τρώνε από τα έτοιμα. Ενώ τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν, η κυβέρνηση πετά χαρταετό», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για να υπογραμμίσει: «Εσείς μιλούσατε για ”πληθωρισμό της απληστίας” και περιμέναμε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ, αλλά αντί να συγκρουστείτε, τους χαϊδεύετε και τους προστατεύετε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μέτρα-παρωδία, «όπως τα χρωματιστά τιμολόγια και οι επιστολές χωρίς αντίκρισμα στις Βρυξέλλες, που έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου. Οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα, όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα, αλλά καλούμπες χαρταετού, να αγοράσετε κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε στο θέμα της ακρίβειας εδώ και έξι χρόνια», πρόσθεσε.

«Οι παλινωδίες αυτές είναι το αποτέλεσμα της πίστης σας ότι η αγορά αυτορυθμίζεται, γι’ αυτό δε βάλατε κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κάνατε μια τρύπα στο νερό στην κοινωνική κατοικία – Κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκίων

«Όλες οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες », απάντησε στο follow up του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και οι ελεγκτικές αρχές να επιβάλλουν πραγματικά πρόστιμα. «Πείτε μας ποια και πόσα πρόστιμα έχετε εισπράξει», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη αντέκρουσε την αρχική κριτική του πρωθυπουργού πως το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αρκετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. «Ψηφίζουμε μέτρα που θεωρούμε ότι είναι σωστά και προφανώς όταν το ΠαΣοΚ αναλάβει τη κυβέρνηση, θα εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι, σε σειρά προϊόντων. «Κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε το πάρτι στα μονοπώλια», υπογράμμισε και ζήτησε εξηγήσεις γιατί κατέβηκε η σελίδα του e-katanalotis, καταθέτοντας παράλληλα την πρόταση νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή.

Σημείωσε είσης ότι η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, αφού αγνόησε τις προτάσεις- λύσεις του κόμματός του, που βασίστηκαν σε ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ χαρακτήρισε κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκίων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, επικαλούμενος πρόσφατα στoιχεία της Eurostat όπου η Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι δεύτερη από το τέλος.

