search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 16:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 14:45

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη μετά την πρωθυπουργική… μπηχτή για την «Ιθάκη»

14.11.2025 14:45
tsipras 44- new

Σκληρή απάντηση μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα».

Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην πρωθυπουργική μπηχτή, σήκωσε το… γάντι και σχολίασε μεταξύ άλλων:

«Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας»

Όλη η ανάρτηση Τσίπρα

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη “ενδιαφέρον μυθιστόρημα” και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».

Τι είπε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα στη συζήτησή του με τον Γιάννη Μπέζο και τον Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του Greece Talks απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το βιβλίο του προκατόχου του, δεν θα είναι από αυτά που σκοεπύει να διαβάσει.

«Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης αυτού του ενδιαφέροντος μυθιστορήματος. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά» σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης με βουλευτές ΝΔ: Εκλογές τον Μάρτιο του 2027, «σημασία έχει να μη σουβλιστεί η ΝΔ» – Τι είπε για Βορίζια, βελόνα ΠΑΣΟΚ και… ρεβύθια (Photo/Video)

Εύα Καΐλή: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα» (video)

Εκνευρισμός Λαφαζάνη για το βιβλίο Τσίπρα: «Λέει ψέματα, δε συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
police_paris
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – Προχωρούν σε εκκένωση (Video)

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός “Εξοικονομώ 2025” και RePowerEU;»

AGIO ANARGYROI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: «Έκανα το καθήκον μου» είπε στην απολογία της η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – Αφέθηκε ελεύθερη με όρους 

Protergia Heat Pumps
ADVERTORIAL

Protergia Heat Pumps: Αποδοτικές και Οικονομικές λύσεις θέρμανσης & ψύξης με την υπογραφή της Protergia

theorima
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γκαλερί Θεώρημα: Διακοδημητρίου Κεχαγιόγλου, Ματζάκος, Παπαδάκη στη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης art3f στις Βρυξέλλες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 16:21
police_paris
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – Προχωρούν σε εκκένωση (Video)

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός “Εξοικονομώ 2025” και RePowerEU;»

AGIO ANARGYROI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: «Έκανα το καθήκον μου» είπε στην απολογία της η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – Αφέθηκε ελεύθερη με όρους 

1 / 3