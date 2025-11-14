search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.11.2025 12:11

Μητσοτάκης: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα, θα πληροφορηθώ το περιεχόμενό του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν… γλίτωσε την ερώτηση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον Γιάννη Μπέζο και τον Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του Greece Talks απάντησε ότι το βιβλίο του προκατόχου του, δεν θα είναι από αυτά που θα διαβάσει και άφησε τις σπόντες του για το εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα.

«Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά» σχολίασε.

