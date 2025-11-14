Συνάντηση με βουλευτές θα έχει ο Μητσοτάκης

Ραντεβού στο εντευκτήριο της Βουλής έχει δώσει με τα μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της «Ώρας του Πρωθυπουργού», στην οποία θα «αναμετρηθεί» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Ο πρωθυπουργός και οι επιτελείς του έκριναν ότι η συζήτηση στη Βουλή έδινε μια καλή ευκαιρία για μια πιο χαλαρή κουβέντα με τους βουλευτές – οι οποίοι, το τελευταίο διάστημα εμφανίζουν μια νευρικότητα να την πούμε; Ανασφάλεια; Γενικότερα μια διάθεση για… πρωτοβουλίες.

Οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα και με αφορμή και την εορταστική περίοδο ο Κ. Μητσοτάκης θα παραθέσει και δείπνα στα μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ, προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι τα ακούει και ότι ενδιαφέρεται για τους προβληματισμούς τους.

