Κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Κέλλα στη Λάρισα: «Βγες έξω ρε τομάρι, να σε δω στα μάτια ρε» (video)

Για όσους δεν το κατάλαβαν, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας είναι στα «κάγκελα» και πλέον δεν διστάζουν να εκφράζουν την οργή και την απόγνωσή τους με όχι και πολύ… ευγενικούς τρόπους.

Για παράδειγμα, έξαλλος κτηνοτρόφος στο πλαίσιο διαμαρτυρίας έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα, τα… πήρε στο κρανίο και άρχισε να φωνάζει με μανία – για να μνημονεύσουμε και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, oι κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα έξω από το γραφείο του Κέλλα, με τον κτηνοτρόφο Χρήστο Γκίζα, να προειδοποιεί ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας εάν δεν κατέβει κάποιος από το γραφείο του υφυπουργού για να μιλήσει στους κτηνοτρόφους.

«Κέλλα, βγες έξω ρε! Μου ‘σφαξες τα ζώα ρε! Βρε τομάρι! Βγες έξω ρε! Να σε δω στα μάτια ρε! Να σε χαίρεται η Λάρισα και η μητέρα σου παλιοτομάρι… Τα ζώα μου ρε, την ζωή μου, την οικογένειά μου…», είπε ο κ. Γκίζας, απευθυνόμενος -μέσω μικροφώνου- στον υφυπουργό.

