search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 15:17

Κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Κέλλα στη Λάρισα: «Βγες έξω ρε τομάρι, να σε δω στα μάτια ρε» (video)

13.11.2025 15:17
larisa_ktinotrofos_1311_1920-1080_new

Για όσους δεν το κατάλαβαν, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας είναι στα «κάγκελα» και πλέον δεν διστάζουν να εκφράζουν την οργή και την απόγνωσή τους με όχι και πολύ… ευγενικούς τρόπους.

Για παράδειγμα, έξαλλος κτηνοτρόφος στο πλαίσιο διαμαρτυρίας έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα, τα… πήρε στο κρανίο και άρχισε να φωνάζει με μανία – για να μνημονεύσουμε και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, oι κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα έξω από το γραφείο του Κέλλα, με τον κτηνοτρόφο Χρήστο Γκίζα, να προειδοποιεί ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας εάν δεν κατέβει κάποιος από το γραφείο του υφυπουργού για να μιλήσει στους κτηνοτρόφους.

«Κέλλα, βγες έξω ρε! Μου ‘σφαξες τα ζώα ρε! Βρε τομάρι! Βγες έξω ρε! Να σε δω στα μάτια ρε! Να σε χαίρεται η Λάρισα και η μητέρα σου παλιοτομάρι… Τα ζώα μου ρε, την ζωή μου, την οικογένειά μου…», είπε ο κ. Γκίζας, απευθυνόμενος -μέσω μικροφώνου- στον υφυπουργό.

Διαβάστε επίσης:

Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, Τασούλα και Κακλαμάνη

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

Στο υπ. Άμυνας η Γκίλφοϊλ για να δει τον Δένδια – Δεύτερη επίσκεψη σε υπουργείο μετά το ΥΠΕΞ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

london_1311_1920-1080_new
TRAVEL

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

papastavrou_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Η προοπτική του ΙMEC αναβαθμίζει τη σημασία διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – Ευρύτερο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι 23χρονος που διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου (Video)

paidi new
ΥΓΕΙΑ

Διπλασιάστηκαν σε 20 χρόνια τα ποσοστά υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

milopita_cake2
CUCINA POVERA

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:12
famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

london_1311_1920-1080_new
TRAVEL

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

papastavrou_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Η προοπτική του ΙMEC αναβαθμίζει τη σημασία διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – Ευρύτερο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

1 / 3