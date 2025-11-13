search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 14:53

Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, Τασούλα και Κακλαμάνη

13.11.2025 14:53
zelensky-mitsotakis

Η επίσκεψη του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» για την προσεχή Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έρθει στην Αθήνα την Κυριακή στη μία το μεσημέρι όπου θα συναντηθεί αρχικά με τον Ελληνα ομόλογό του, Κωνσταντίνο Τασούλα και αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα θα ακολουθήσει και τρίτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επίσκεψή του είχε γίνει γνωστή από το ΥΠΕΞ, ωστόσο δεν είχε γίνει γνωστή η ημέρα άφιξής του στην Αθήνα.

Ζελένσκι και Μητσοτάκης αναμένεται να συζητήσουν τόσο για την στήριξη με όπλα και μαχητικά στην Ουκρανία, όσο και για τον κάθετο διάδρομο με τον αγωγό προμήθειας αμερικανικού LNG.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

H… περίεργη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oukrania-234234
ΚΟΣΜΟΣ

Το σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει τον Ζελένσκι – Σύμβολο «ευγνωμοσύνης» στη Δύση οι χρυσές τουαλέτες διεφθαρμένων του Κιέβου

tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

ekpompes_1311_1920-1080_new
MEDIA

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

london_1311_1920-1080_new
TRAVEL

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:37
oukrania-234234
ΚΟΣΜΟΣ

Το σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει τον Ζελένσκι – Σύμβολο «ευγνωμοσύνης» στη Δύση οι χρυσές τουαλέτες διεφθαρμένων του Κιέβου

tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

ekpompes_1311_1920-1080_new
MEDIA

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

1 / 3