Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, Τασούλα και Κακλαμάνη

Η επίσκεψη του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» για την προσεχή Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έρθει στην Αθήνα την Κυριακή στη μία το μεσημέρι όπου θα συναντηθεί αρχικά με τον Ελληνα ομόλογό του, Κωνσταντίνο Τασούλα και αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα θα ακολουθήσει και τρίτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επίσκεψή του είχε γίνει γνωστή από το ΥΠΕΞ, ωστόσο δεν είχε γίνει γνωστή η ημέρα άφιξής του στην Αθήνα.

Ζελένσκι και Μητσοτάκης αναμένεται να συζητήσουν τόσο για την στήριξη με όπλα και μαχητικά στην Ουκρανία, όσο και για τον κάθετο διάδρομο με τον αγωγό προμήθειας αμερικανικού LNG.

