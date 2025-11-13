Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στη συμπρωτεύουσα θα μεταβεί στις 5 Δεκεμβρίου η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να επισκεφθεί το Αμερικανικό προξενείο στην πόλη.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει πληροφορίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι – στο πλαίσιο των περικοπών που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ – το προξενείο θα ήταν μεταξύ αυτών που θα έκλειναν. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις και τελικά συνεχίζει τη λειτουργία του.

Παράλληλά, η Γκιλφόιλ θα δώσει το «παρών» στο γενέθλιο δείπνο για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Hyatt». Μάλιστα, λέγεται ότι μετά το «ναι» της Γκιλφόιλ γίνεται… χαμός από αιτήματα για συμμετοχή στο δείπνο.

