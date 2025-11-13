search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:50
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.11.2025 08:08

H… περίεργη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

13.11.2025 08:08
kammenos new

Με μια ανάρτηση στο Χ ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά με μια παλιά τους φωτογραφία και αινιγματική λεζάντα «ξέρεις εσύ»…

Ο Πάνος Καμμένος ανήρτησε στο Χ μια φωτογραφία του με τον Αντώνη Σαμαρά από τα νεανικά τους χρόνια, όταν και οι δυο ήταν στη Νέα Δημοκρατία.

Και την συνοδεύει με μια αινιγματική λεζάντα, όπου γράφει: «Ξέρεις εσύ…».

Ο Πάνος Καμμένος έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην πολιτική μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα έκανε κόμμα, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έχει αφήσει ανοικτό.

