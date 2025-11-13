H… περίεργη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια ανάρτηση στο Χ ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά με μια παλιά τους φωτογραφία και αινιγματική λεζάντα «ξέρεις εσύ»…
Ο Πάνος Καμμένος ανήρτησε στο Χ μια φωτογραφία του με τον Αντώνη Σαμαρά από τα νεανικά τους χρόνια, όταν και οι δυο ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
Και την συνοδεύει με μια αινιγματική λεζάντα, όπου γράφει: «Ξέρεις εσύ…».
Ο Πάνος Καμμένος έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην πολιτική μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα έκανε κόμμα, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έχει αφήσει ανοικτό.
Διαβάστε επίσης
Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Χαλικιά – Κάτρη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Αυλωνίτης (video)
Ανησυχία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το βιβλίο Τσίπρα μετά την αναφορά για τις τηλεοπτικές άδειες
Αλλού γι’ αλλού: Ο Στεφανής καλεί τον Τραμπ να επισκεφθεί το Άγιον Όρος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.