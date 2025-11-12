search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.11.2025 16:05

Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Χαλικιά – Κάτρη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Αυλωνίτης (video)

12.11.2025 16:05
avlonitis_1211_1920-1080_new

Ρελάνς έκανε ο βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Αλέκος Αυλωνίτης, που συμμετέχει στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποκάλυψε το έγγραφο που απέστειλε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δήμητρα Χαλικιά, που ζητά κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον εξεταζόμενο μάρτυρα Ιωάννη Κάτρη, αντιπρόεδρο της Cognitera και διευθυντικό στέλεχος της ΕΑΣ Αγρινίου (αγροτικός συνεταιρισμός). Με το έγγραφό της η Χαλικιά επιπλέον υποστηρίζει ότι όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο κ. Κάτρης για το σχέδιο δράσης για τις βοσκήσιμες γαίες και για την ίδια είναι απολύτως ψευδή.

Ο Αυλωνίτης τονίζει ότι μόνο με τις κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις θα εξασφαλιστεί η ουσιαστική διερεύνηση και η διασταύρωση των γεγονότων.  

«Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων ΤΩΡΑ. Όλων όσοι εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων και των πρώην υπουργών», σημειώνει.

Το απόσπασμα εδώ:

