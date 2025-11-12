search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 13:33
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.11.2025 11:20

Ο Πλεύρης και οι… μαντράχαλοι μετανάστες (video)

12.11.2025 11:20
plevris_new

Το πολύ «σκληρό ροκ», στα όρια… του ακροδεξιού, συνεχίζει στο μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού ο Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (12/11) στο Action 24, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή «μαντράχαλους οι οποίοι είναι ενήλικοι στις περιοχές τους και έρχονται εδώ να πουν ότι είναι ανήλικοι».

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, αυτό προκύπτει από τα τεστ ανηλικότητας που γίνονται στους μετανάστες.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι εν λόγω ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται εδώ και 1,5 μήνα, σε περιπτώσεις στις οποίες οι διοικήσεις κρίνουν ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τις ηλικίες.

Όπως είπε, κάποιοι μετανάστες δηλώνουν ψευδή ηλικία γιατί οι ανήλικοι έχουν διαφορετικό καθεστώς αντιμετώπισης, όπως ότι δεν ζουν σε καθεστώς κράτησης.

«Μάλιστα επειδή, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ορισμένοι δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε σχολείο, μπορούν να κερδίσουν ένα χρονικό περιθώριο που μπορεί να φτάσει έως και τα 23 τους έτη», πρόσθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ακόμα και έτσι να είναι, σίγουρα είναι το λιγότερο… άκομψο να αποκαλεί κανείς «μαντράχαλο» ένα μετανάστη, έναν ξεριζωμένο άνθρωπο, ο οποίος στην προσπάθεια του για μια καλύτερη ζωή μακριά από την πατρίδα του, ενδέχεται να λέει ψέματα ότι είναι ανήλικος…

Αλλού γι’ αλλού: Ο Στεφανής καλεί τον Τραμπ να επισκεφθεί το Άγιον Όρος

Επίθεση Καμμένου σε Σαμαρά: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή (video)

ΠΑΣΟΚ: Παράπονα για την τηλεοπτική παρουσία του Κινήματος – «Δεν μας παίζουν…»

