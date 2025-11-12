ΠΑΣΟΚ: Παράπονα για την τηλεοπτική παρουσία του Κινήματος – «Δεν μας παίζουν…»

Παράπονα έχει το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που τα – έξι μεγάλα ιδιωτικά – κανάλια καλύπτουν τις δραστηριότητες του Κινήματος. Όπως λένε, χαραχτηριστικά «δεν μας παίζουν».

Μόλις πρόσφατα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στη σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη με φορείς της Κρήτης για την οπλοκατοχή είπε πως «όταν βλέπουμε από τα έξι μεγάλα κανάλια [η είδηση] να είναι μόνο στα δύο δελτία ειδήσεων και τα άλλα τέσσερα να ξεχνούν τελείως ότι υπάρχει, είναι ένα ζήτημα».

Ο κ. Τσουκαλάς πέταξε τα «καρφάκια» του και κατά Τσίπρα και Σαμαρά μεριά, αφού όπως είπε: «ακόμα και υποθετικά κόμματα έχουν πιο μεγάλη δημοσιότητα από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης»

