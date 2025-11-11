search
11.11.2025 14:03

Βρήκε… δουλειά ο Καραχάλιος: Είπε πως θα ανακοίνωνε κόμμα με την Καρυστιανού τον Ιούλιο, αλλά είχαν… ενδοοικογενειακή διαφορά

11.11.2025 14:03
Το «δηλητηριώδες» σχόλιο του Νίκου Καραχάλιου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη (Photo) - Media

Ο Νίκος Καραχάλιος φαίνεται πως έχει βαλθεί να πλήξει την Μαρία Καρυστιανού, καθώς παρά την ξεκάθαρη διάψευσή της για ίδρυση κόμματος, επιμένει στο ίδιο αφήγημα.

Μάλιστα, είπε σε συνέντευξη στον Alpha 989, ότι θα ανακοίνωναν από κοινού το κόμμα στις 24 Ιουλίου, αλλά αυτό δεν έγινε λόγω… ενδοοικογενειακών διαφορών».

«Στις 24 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της Δημοκρατίας, είχαμε προγραμματίσει εμφάνιση στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, μαζί με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους, άρα υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί. Ολα βασίστηκαν σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

Ο Καραχάλιος μάλιστα είπε ότι όλα ήταν… έτοιμα για τις ανακοινώσεις. «Είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία για το τι θα ειπωθεί και σε ποια σειρά. Η ανακοίνωση τελικά δεν έγινε και τη διάψευση την έμαθα από συνεργάτη του Star».

Η Καρυστιανού μιλώντας σε ΜΜΕ είπε πως το… Κύμα και η ίδρυση κόμματος, ήταν κάτι «που δεν υπάρχει». Η Καρυστιανού έχει μιλήσει ξεκάθαρα για «κίνημα» και όχι για κόμμα που θα κατέβει σε εκλογές, καθώς προτεραιότητα έχει γι’ αυτήν η δικαίωση της ψυχής της κόρης της που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Η παραφιλολογία αυτή έχει δημιουργήσει αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις από άλλους γονείς θυμάτων, χωρίς να υφίσταται καν θέμα, από τη στιγμή που η ίδια διαψεύδει κάθε ενδεχόμενο σκέψης ίδρυσης κόμματος.

1 / 3