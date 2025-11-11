search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 10:23

Βουλευτές ΝΔ: «Φρένο» σε ερώτηση για το Υπερταμείο

11.11.2025 10:23
Ξεθυμαίνει η διάθεση βουλευτών της ΝΔ να καταθέσουν ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς για το Υπερταμείο, με αφορμή τους συνολικούς χειρισμούς για τα ΕΛΤΑ.

Η στήλη μαθαίνει ότι τον αρχικό ενθουσιασμό αντικατέστησε ένας συγκρατημένος προβληματισμός, τόσο για την εντύπωση που θα δημιουργούσαν οι… back to back ερωτήσεις, όσο και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση φάνηκε πιο διαλλακτική, οπότε αποφάσισαν να μην τραβήξουν το σχοινί.

Πάντως, η απόφαση για ερωτήσεις που θα φέρνουν σε δύσκολη θέση υπουργούς μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

