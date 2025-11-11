Βουλευτές ΝΔ: «Φρένο» σε ερώτηση για το Υπερταμείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ξεθυμαίνει η διάθεση βουλευτών της ΝΔ να καταθέσουν ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς για το Υπερταμείο, με αφορμή τους συνολικούς χειρισμούς για τα ΕΛΤΑ.
Η στήλη μαθαίνει ότι τον αρχικό ενθουσιασμό αντικατέστησε ένας συγκρατημένος προβληματισμός, τόσο για την εντύπωση που θα δημιουργούσαν οι… back to back ερωτήσεις, όσο και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση φάνηκε πιο διαλλακτική, οπότε αποφάσισαν να μην τραβήξουν το σχοινί.
Πάντως, η απόφαση για ερωτήσεις που θα φέρνουν σε δύσκολη θέση υπουργούς μπορεί να θεωρείται δεδομένη.
Διαβάστε επίσης
Σε θεατρική παράσταση ο Τσίπρας με την Μπαζιάνα
Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγρότισσα, πυροσβέστης, δικαστής και στρατιώτης για τις ανάγκες της παρουσίασης του προγράμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.