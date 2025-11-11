Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από το μεγαλύτερο μέρος του υπουργικού συμβουλίου, για την τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου.

Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται, πέραν του Κυπριακού και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Είχε προηγηθεί η επίσημη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λευκωσία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συναντήθηκε στη μεγαλόνησο τόσο με τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, όσο και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στέλνοντας διπλό μήνυμα, με σαφείς αιχμές προς την Άγκυρα και έμφαση στη στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας – Κύπρου σε άμυνα και ασφάλεια.

