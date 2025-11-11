search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 11:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 09:45

Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του

11.11.2025 09:45
xristodoulidis 887- new

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από το μεγαλύτερο μέρος του υπουργικού συμβουλίου, για την τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου.

Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται, πέραν του Κυπριακού και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Είχε προηγηθεί η επίσημη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λευκωσία.

 Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συναντήθηκε στη μεγαλόνησο τόσο με τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, όσο και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στέλνοντας διπλό μήνυμα, με σαφείς αιχμές προς την Άγκυρα και έμφαση στη στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας – Κύπρου σε άμυνα και ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Ο Αηδόνης διαψεύδει ότι ήταν στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ – Είχε πάει στο χωριό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

skourta_ptoma
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένο πτώμα στη Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα εστιάζουν οι αρχές – Θέμα χρόνου η ταυτοποίηση

mitsotakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τροχαία: Δεν είναι η κακιά στιγμή είναι και η ατομική ευθύνη

plakias-nikos
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Άρειο Πάγο ο Ν. Πλακιάς – «Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για τον Καραμανλή»

touni-dikigoros-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα – Η Ιωάννα Τούνη δεν θέλει χρήματα, μόνο την παραδειγματική καταδίκη τους» λέει ο δικηγόρος της (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 11:38
nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

skourta_ptoma
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένο πτώμα στη Βοιωτία: Σε 27χρονο που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα εστιάζουν οι αρχές – Θέμα χρόνου η ταυτοποίηση

mitsotakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τροχαία: Δεν είναι η κακιά στιγμή είναι και η ατομική ευθύνη

1 / 3