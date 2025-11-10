search
10.11.2025 21:00

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

10.11.2025 21:00
apostolakis

Το «παρών» στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για τη βία και την οπλοφορία, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, με την παρουσία του να μην περνά απαρατήρητη.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίαζαν στους διαδρόμους της Περιφέρειας ότι η παρουσία του πρώην υπουργού Άμυνας στη σύσκεψη δεν είχε μόνο θεσμικό χαρακτήρα, με τις πληροφορίες του pontiki.gr να αναφέρουν ότι, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης κοιτάζει εδώ και αρκετούς μήνες προς… Χαριλάου Τρικούπη μεριά.

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Ο Αηδόνης διαψεύδει ότι ήταν στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ – Είχε πάει στο χωριό του

Κασσελάκης: «Ένας χρόνος από το συνέδριο του μπουζουξίδικου στο Γκάζι»

