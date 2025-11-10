Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το «παρών» στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για τη βία και την οπλοφορία, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, με την παρουσία του να μην περνά απαρατήρητη.
Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίαζαν στους διαδρόμους της Περιφέρειας ότι η παρουσία του πρώην υπουργού Άμυνας στη σύσκεψη δεν είχε μόνο θεσμικό χαρακτήρα, με τις πληροφορίες του pontiki.gr να αναφέρουν ότι, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης κοιτάζει εδώ και αρκετούς μήνες προς… Χαριλάου Τρικούπη μεριά.
