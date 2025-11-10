Κασσελάκης: «Ένας χρόνος από το συνέδριο του μπουζουξίδικου στο Γκάζι»

Ήταν 8 Νοεμβρίου 2024 όταν ξεκινούσε το – πιο πολυσυζητημένο ίσως- συνέδριο στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Διεξήχθη σε ένα μπουζουξίδικο στο Γκάζι.

Τα όσα συνέβησαν έξω από το κέντρο, ξεπέρασαν κάθε φαντασία: Συγκέντρωση φιλων του Στέφανου Κασσελάκη έξω από το κέντρο, κατηγορίες για πραξικοπηματικούς αποκλεισμούς, καταγγελίες για κρυφή είσοδο συνέδρων από το πάρκινγκ με συνθηματικό, φωνές, λιποθυμίες κλπ.

Με αφορμή αυτή την επέτειο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης έκανε ανάρτηση στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι «λόγω του πραξικοπηματικού συνεδρίου, η χώρα έχασε σε θεσμικό επίπεδο τη δυνατότητα μιας ισχυρής, ανεξάρτητης φωνής απέναντι στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της αδιαφάνειας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κσσσελάκη

Πολλοί μου στείλατε σήμερα για την επέτειο του μπουζουξίδικου στο Γκάζι.

Για τη μαύρη επέτειο του αποκλεισμού της Δημοκρατίας από ένα κόμμα που κάποτε ανήκε στην Αριστερά.

Πριν από έναν χρόνο, καταλύθηκε η Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Αντί για καταστατικό συνέδριο που θα εκσυγχρόνιζε τον ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε σε live μετάδοση τις μηχανορραφίες που ζούσα επί μήνες πίσω από κλειστές πόρτες.

Δυστυχώς λόγω του πραξικοπηματικού συνεδρίου, η χώρα έχασε σε θεσμικό επίπεδο τη δυνατότητα μιας ισχυρής, ανεξάρτητης φωνής απέναντι στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της αδιαφάνειας.

Ας μιλήσουμε καθαρά:

Κάποια συμφέροντα τρόμαξαν. Το 15% των Ευρωεκλογών παρά τον εσωκομματικό πόλεμο και τη συνεχή διαστρέβλωση της πραγματικότητας από το σύστημα Μητσοτάκη τούς ταρακούνησε.

Γιατί αυτό το 15% ανήκει σε όσους πιστέψαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος στην πολιτική.

Ένας δρόμος καθαρός.

Που λες την αλήθεια σου, χωρίς να εξαρτάσαι από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον.

Που πολιτεύεσαι όχι για τις καρέκλες, αλλά για τους πολίτες.

Και τότε ξεκίνησε το σχέδιο του αποκλεισμού μου, το σχέδιο της διάλυσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Φανταστείτε σήμερα ενάμιση χρόνο μετά το 15% των Ευρωεκλογών, τι ποσοστά θα είχαμε.

Αν θα τολμούσαν οι δημοσιογράφοι να μας λένε «Μητσοτάκης ή χάος». Αν θα έμενε στη θέση της η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εμένα πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πολλοί μετά το «συνέδριο» θεώρησαν ότι θα τα παρατήσω.

Ότι θα επιστρέψω στις ΗΠΑ.

Αλλά είμαι εδώ.

Γιατί αγαπώ την πατρίδα μου.

Γιατί δεν αντέχω να τη βλέπω ουραγό στην Ευρώπη.

Γιατί γνωρίζω ότι η Ελλάδα μπορεί.

Μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να παράξει, μπορεί να πρωτοπορήσει.

Το αποδεικνύει κάθε μέρα.

Το αποδεικνύουν οι Έλληνες εντός και εκτός συνόρων που διαπρέπουν.

Κι αν περισσότεροι πετυχαίνουν εκτός Ελλάδας, αυτό συμβαίνει γιατί εκεί βρίσκουν αυτό που το πολιτικό σύστημα διαχρονικά τους στερεί:

ένα υγιές, αξιοκρατικό περιβάλλον να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Το σχέδιο “ρευστοποίησης” του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν βολικό, ελεγχόμενο φορέα, αυτό που σας είχα πει από τον Αύγουστο του 2024, το βλέπετε πια όλοι.

Σε όσους βρεθήκαμε και χτίσαμε μαζί το Κίνημα Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ.

Και υπόσχομαι: δεν θα σας προδώσω ποτέ.

Αφήστε πίσω την πίκρα και την οργή.

Εμείς είμαστε το μέλλον.

Το μόνο ελπιδοφόρο, καθαρό κίνημα για την πατρίδα μας.

Επικεντρωθείτε εκεί: στο μέλλον.

Σε όσους απομακρυνθήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και ύστερα και δεν έχουμε περπατήσει στον ίδιο δρόμο, σας ζητώ να μας δώσετε μια ευκαιρία.

Η Αριστερά για εμάς δεν είναι βιοπορισμός, δεν είναι οι βουλευτικές καρέκλες, δεν είναι τρόπος για να ζεις. Είναι τρόπος ζωής.

Είναι η ανεξαρτησία μας. Η καθαρότητά μας.

Η πραγματική σύγκρουση με το σύστημα για το κοινό καλό, για τους αδύναμους.

Αυτή είναι η δική μας πυξίδα στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Γιατί εμείς βρισκόμαστε στο Κέντρο της Δημιουργίας.

Στο Κέντρο της Αλλαγής.

Αυτό είναι το Κίνημα Δημοκρατίας.

Το Κέντρο της Αλλαγής.

Ένα Κίνημα προοδευτικών, δημιουργικών ανθρώπων που θέλουν μια Ελλάδα της κοινής λογικής. Μια Ελλάδα της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Προοπτικής».

