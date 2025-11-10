search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:07
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 14:25

Ο Αηδόνης διαψεύδει ότι ήταν στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ – Είχε πάει στο χωριό του

10.11.2025 14:25
christos_aidonis_new

Μετά βδελυγμίας διέψευσε ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης τα δημοσιεύματα που τον έφεραν να είναι το περασμένο Σάββατο στο χώρο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αλλά να μην λαμβάνει μέρος στην κρίσιμη ψηφοφορία ή να ψηφίζει το ψήφισμα της γαλάζιας πλειοψηφίας της Ένωσης.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και για χρόνια βουλευτής του Κινήματος, έκανε μία ανάρτηση στην οποία διευκρινίζει τι ακριβώς έγινε και τελικά δεν ήταν παρών στη διαδικασία: Είχε πάει στο χωριό του – «εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στη γενέτειρά μου» γράφει –, ήτοι πετάχτηκε από την Αλεξανδρούπολη στη Δράμα και προφανώς απουσίαζε (άλλωστε γιατί γίνονται τα συνέδρια αν δεν μπορούμε να πεταχτούμε στα χωριά μας, αν είναι κοντά;).

Έτσι απορρίπτει ως «απολύτως ανακριβή», όπως λέει, τα «πρόσφατα ρεπορτάζ που με φέρουν “παρόντα” και “καθοριστικό σε ψηφοφορία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ». Δεν ήταν λοιπόν «παρόντας» καίτοι το συνέδριο περνούσε στην πιο κρίσιμη φάση του ίσως – για το «καθοριστικός» η συζήτηση είναι μάλλον ανοιχτή.

Αφού ζητά «άμεση διόρθωση και ανάκληση του δημοσιεύματος», συμπληρώνει ότι «στην Αυτοδιοίκηση μιλάμε με έργα και παρουσία, όχι με διαρροές και φαντασιώσεις».

Με την επισήμανση ότι η λέξη «παρουσία» ακούγεται κάπως παράταιρη όταν ο ίδιος έγραψε απουσία, να υπενθυμίσουμε ότι η κρίσιμη ψηφοφορία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ κρίθηκε στο νήμα – και από τις παρουσίες και από τις απουσίες.

Η παράταξη της ΝΔ που έχει την πλειοψηφία απειλήθηκε με οδυνηρή ήττα, καθώς ένα ενιαίο μέτωπο της κεντροαριστεράς παραλίγο να κερδίσει την ψηφοφορία και να στείλει ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση.

Τελικά η ψηφοφορία πήγε 92-89 υπέρ του γαλάζιου ψηφίσματος και η ευκαιρία χάθηκε περίπου τζάμπα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

Παραμένουν «αγκάθι» τα ΕΛΤΑ

Κυβερνητικό «ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ, «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:07
zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

1 / 3