Ο Αηδόνης διαψεύδει ότι ήταν στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ – Είχε πάει στο χωριό του

Μετά βδελυγμίας διέψευσε ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης τα δημοσιεύματα που τον έφεραν να είναι το περασμένο Σάββατο στο χώρο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αλλά να μην λαμβάνει μέρος στην κρίσιμη ψηφοφορία ή να ψηφίζει το ψήφισμα της γαλάζιας πλειοψηφίας της Ένωσης.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και για χρόνια βουλευτής του Κινήματος, έκανε μία ανάρτηση στην οποία διευκρινίζει τι ακριβώς έγινε και τελικά δεν ήταν παρών στη διαδικασία: Είχε πάει στο χωριό του – «εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στη γενέτειρά μου» γράφει –, ήτοι πετάχτηκε από την Αλεξανδρούπολη στη Δράμα και προφανώς απουσίαζε (άλλωστε γιατί γίνονται τα συνέδρια αν δεν μπορούμε να πεταχτούμε στα χωριά μας, αν είναι κοντά;).

Έτσι απορρίπτει ως «απολύτως ανακριβή», όπως λέει, τα «πρόσφατα ρεπορτάζ που με φέρουν “παρόντα” και “καθοριστικό“ σε ψηφοφορία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ». Δεν ήταν λοιπόν «παρόντας» καίτοι το συνέδριο περνούσε στην πιο κρίσιμη φάση του ίσως – για το «καθοριστικός» η συζήτηση είναι μάλλον ανοιχτή.

Αφού ζητά «άμεση διόρθωση και ανάκληση του δημοσιεύματος», συμπληρώνει ότι «στην Αυτοδιοίκηση μιλάμε με έργα και παρουσία, όχι με διαρροές και φαντασιώσεις».

Με την επισήμανση ότι η λέξη «παρουσία» ακούγεται κάπως παράταιρη όταν ο ίδιος έγραψε απουσία, να υπενθυμίσουμε ότι η κρίσιμη ψηφοφορία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ κρίθηκε στο νήμα – και από τις παρουσίες και από τις απουσίες.

Η παράταξη της ΝΔ που έχει την πλειοψηφία απειλήθηκε με οδυνηρή ήττα, καθώς ένα ενιαίο μέτωπο της κεντροαριστεράς παραλίγο να κερδίσει την ψηφοφορία και να στείλει ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση.

Τελικά η ψηφοφορία πήγε 92-89 υπέρ του γαλάζιου ψηφίσματος και η ευκαιρία χάθηκε περίπου τζάμπα.

