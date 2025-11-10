Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Αίσθηση προκάλεσε το σποτ με το οποίο επιχείρησε να προμοτάρει την υποψηφιότητα του υποψήφιος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τον συνδυασμό «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο».

Στο βίντεο φαίνεται μία δικηγόρος να αφήνει στην άκρη τις δικογραφίες και να σνιφάρει κοκαΐνη. Στο τέλος εμφανίζεται ο υποψήφιος Αλέξανδρος Μούκας και απομακρύνει την ουσία από το γραφείο. Το βίντεο κλείνει, με τον ίδιο να λέει «σας χαλάμε τις γραμμές».

Απέσυρε την υποψηφιότητα του

Ο υποψήφιος δήλωσε ότι το βίντεο έχει «αλληγορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Με τρόπο έντονο και ίσως υπερβολικό, επιχείρησε να σχολιάσει ένα υπαρκτό φαινόμενο στον επαγγελματικό μας χώρο: τις “γραμμές” και τις “εξαρτήσεις” που συχνά καθορίζουν την στάση και τις εκλογικές επιλογές μας. Το μήνυμα ήταν καθαρό: ότι ο Δικηγόρος – και ειδικά ο νέος Δικηγόρος – πρέπει να ψηφίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα απέναντι σε κάθε είδους επιρροή που να χειραγωγεί την ψήφο του, είτε είναι επαγγελματική είτε πολιτική».

Φαίνεται ωστόσο, πως δεν έπεισε τον επικεφαλής του συνδυασμού … καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητα του.

