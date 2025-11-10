Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγρότισσα, πυροσβέστης, δικαστής και στρατιώτης για τις ανάγκες της παρουσίασης του προγράμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

Την Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποίησε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, η κ. Κωνσταντοπούλου έβαλε τον εαυτό της σε «πρώτο πλάνο», αναλαμβάνοντας χρέη πυροσβέστη, λιμενικού, δικαστή, δασκάλας, αγρότισσας, στρατιωτικού κλπ., ανάλογα με τη θεματική που παρουσιαζόταν.

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ένα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας», τόνισε, μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Ο Αηδόνης διαψεύδει ότι ήταν στην ψηφοφορία της ΚΕΔΕ – Είχε πάει στο χωριό του