search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 09:55

Σε θεατρική παράσταση ο Τσίπρας με την Μπαζιάνα

11.11.2025 09:55
Untitled design

Το Θεατρικό έργο «ο Εχθρός του λαού», του Ίψεν είδε πριν από μερικές μέρες ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα στο Θέατρο Κνωσσός.

Το έργο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς αφορά μία υπόθεση που έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών, αλλά και το κέρδος, ενώ αναδεικνύονται τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν για έναν γιατρό.

Την ηθική ευθύνη ή τα οικονομικά συμφέροντα, την διαφάνεια ή την απόκρυψη της αλήθειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο θέατρο που στεγάζεται στην Κυψέλη, οδηγώντας μάλιστα ο ίδιος το αυτοκίνητο του.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Παρών ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη σύσκεψη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

Στην Αθήνα Χριστοδουλίδης και οι μισοί και πλέον υπουργοί του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

tsoukalas_0502_1460-820-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:14
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

1 / 3