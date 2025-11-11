Σε θεατρική παράσταση ο Τσίπρας με την Μπαζιάνα

Το Θεατρικό έργο «ο Εχθρός του λαού», του Ίψεν είδε πριν από μερικές μέρες ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα στο Θέατρο Κνωσσός.

Το έργο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς αφορά μία υπόθεση που έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών, αλλά και το κέρδος, ενώ αναδεικνύονται τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν για έναν γιατρό.

Την ηθική ευθύνη ή τα οικονομικά συμφέροντα, την διαφάνεια ή την απόκρυψη της αλήθειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο θέατρο που στεγάζεται στην Κυψέλη, οδηγώντας μάλιστα ο ίδιος το αυτοκίνητο του.

