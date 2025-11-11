search
11.11.2025 13:32

Και ο Μάζης εύχεται να κάνει κόμμα ο Σαμαράς

11.11.2025 13:32
mazis_new_123

Μετά τον Μελέτη Μελετόπουλο, άλλο ένα στέλεχος της «κίνησης των 91» μοιάζει να παροτρύνει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Ο λόγος για τον Γιάννη Μάζη, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας στο ΕΚΠΑ, ο οποίος δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ότι «επανειλημμένως έχω πει ότι το εύχομαι. Υπάρχει ένα κενό στην αξιοπιστία του συνολικού πολιτικού συστήματος, αυτό το κενό διευρύνεται καθημερινά με δυσάρεστες αποκαλύψεις οι οποίες πλήττουν έτι περισσότερο και έτι βαθύτερο αυτή την αξιοπιστία».

«Υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες των οποίων οι πολιτικές τροχιές δικαιολογούν και επιτάσσουν ανάμιξή τους με την ενεργό πολιτική ξανά χωρίς μωροφιλοδοξίες όπως είπε κι ο κ. Σαμαράς γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει να γίνει πρωθυπουργός δεν νομίζω να ξανά ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός, εκείνο που ονειρεύεται είναι να δώσει μια λύση», συνέχισε.

Φαίνεται ότι αυξάνονται οι πιέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό.

