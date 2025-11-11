Μούδιασμα στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Σαμαρά – Ζυγίζει τις επιλογές του ο πρώην πρωθυπουργός

Μία μέρα μετά την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά και τον απόηχο που άφησε αυτή, η κυβέρνηση εμφανίζεται μουδιασμένη να προσπαθεί να βρει τα πατήματα της καθώς η εβδομάδα που ξεκίνησε αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη δεδομένου ότι ξεκινούν και οι αγροτικές κινητοποίησεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να μην στοχοποιήσει τον Αντώνη Σαμαρά καθώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύουν ότι οποιαδήποτε απάντηση θα έφερνε έναν ιδιότυπο διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό.

Με δεδομένο μάλιστα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε επί της ουσίας στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εσωκομματικά της ΝΔ και με την μετάλλαξη που, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά έχει υποστεί το κυβερνών κόμμα, οποιαδήποτε απάντηση θα έδειχνε ενόχληση και οργή. Αντίθετα τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου θέλησαν με τον τρόπο τους να δείξουν ότι τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός δεν τους αφορούν γιατί δεν είναι αλήθεια.

Στην πραγματικότητα θέλησαν να εμφανιστούν ότι “δίνουν τόπο στην οργή” καθώς ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακόμα σε δύσκολη θέση εξ αιτίας του άδικου χαμού της κόρης του Λένας.

Ωστόσο, όπως φάνηκε μέσα στην ημέρα, επιλέχθηκε η τακτική των διαδοχικών απαντήσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον οποίο επέκρινε με σφοδρότητα ο Αντώνης Σαμαράς.

Πέρα από την στάση της κυβέρνησης ωστόσο, τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για την μετάλλαξη της ΝΔ και την συμπεριφορά του πρωθυπουργού έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση στον κόσμο της ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί βουλευτές έλεγαν ότι δέχθηκαν πολλά τηλεφωνήματα από ψηφοφόρους οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι αλλά και σοκαρισμένοι από την σφοδρότητα της επίθεσης του πρώην πρωθυπουργού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα σενάρια για την δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της ομάδας των «91», Μελέτης Μελετόπουλος, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όπως εξήγησε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «κίνηση των 91» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.

