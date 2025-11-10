Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απειλούσαν εμένα και τα παιδιά μου» λόγω των ελέγχων στην Κρήτη, κατήγγειλε ο Λιβανός – Υπήρξαν επικηρύξεις με αφίσες

Σωρεία απειλών και στοχοποίησή του με αφίσες – επικηρύξεις και κηδειόσημα δέχθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σπήλιος Λιβανός αποδίδοντας τις στο «ξεσκαρτάρισμα» των επιδοτήσεων σε μη δικαιούχους στην Κρήτη.

Ο κ. Λιβανός ο οποίος διατέλεσε υπουργός από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε και παραιτήθηκε για τον διάλογο που είχε με τον τότε δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα για τις φονικές πυρκαγιές της Ηλείας το 2007, κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την αυθαιρεσία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να δεχθεί ύβρεις και απειλές τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

«Στην προσπάθεια μου να αντιμετωπίσω αυθαιρεσία λοιδορήθηκα, απειλήθηκα εγώ και οικογένεια μου και καταψηφίστηκα», είπε και συμπλήρωσε: «Οι απειλές ήταν καθημερινές ακόμη και στα παιδιά μου, ενώ υπήρξαν δύο επικηρύξεις με αφίσες στην Κρήτη ενόψει της περιοδείας μου στο νησί για να συζητήσουμε τα μέτρα και διοργανώθηκαν και δύο συλλαλητήρια από «αγροτοπατέρες», ένα στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα», είπε. Πολλοί απ’ αυτούς μάλιστα που συμμετείχαν, υποστήριξε ο κ. Λιβανός, είναι και πρόσωπα που συζητούν στην επιτροπή. Επεσήμανε ωστόσο, πως όλοι οι Κρητικοί δεν είναι το ίδιο και πως είναι λίγοι οι επιτήδειοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξε διαχρονική ασυδοσία στην κατανομή πόρων και του εθνικού αποθέματος κι ότι οι υπηρεσίες είδαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην Κρήτη: ραγδαία και αφύσικη αύξηση ζώων. «Δηλώθηκαν 1.441.000 από 178.000 που δηλώνονταν προηγουμένως – αύξηση 708%. Και όλα αυτά την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία πανελλαδικά μειωνόταν. Αντίστοιχα, υπήρξε αύξηση 539% στα κρητικά αμνοερίφια… Η απάτη με τις ψευδείς δηλώσεις έβγαζε μάτι», είπε για να σημειώσει πως είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα.

Σε «ρήξη» ήταν και με συναδέλφους του βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα, όπως είπε, καθώς τον προειδοποιούσαν ότι «θα του πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο του», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια ορισμένων Κρητικών που, αν και μειοψηφία, είχαν έντονη φωνή.

Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ εάν γνώρισε τον «φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη, απάντησε πως προσπάθησε δεκάδες φορές να τον συναντήσει και, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, «ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, με έβριζε και με χαρακτήριζε εχθρό της Κρήτης, απαιτώντας επικοινωνία».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ προσωπικά, αν και είναι πιθανό να είχε έρθει μία φορά με κάποια αντιπροσωπεία», πρόσθεσε.

Εντύπωση, προκάλεσε δε, η παραδοχή του ότι έχασε την πρωτιά στις εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία —όπου συνήθως εκλεγόταν πρώτος όπως είπε— και κατέλαβε την τέταρτη θέση, εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι.

Ανέφερε ακόμη ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Πόλεμο» σε όσους ήθελαν την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών του, κατήγγειλε ο κ. Λιβανός

«Στη σημερινή του κατάθεση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός ήταν αποκαλυπτικός» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Λιβανός) «υπογράμμισε ότι ήταν ο πρώτος υπουργός που ανέδειξε την παθογένεια που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα ανέφερε ότι όταν έλαβε τα στοιχεία από τον Οργανισμό για την εκτίναξη του εθνικού αποθέσματος το 2019-2021 έμεινε «εμβρόντητος», αντίδραση εντελώς διαφορετική από του προκατόχου του Μ. Βορίδη που πριν λίγες ημέρες κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή είχε εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ο ίδιος απείχε από παρεμβάσεις εξυγίανσης.

Ο κ. Λιβανός επεσήμανε, ότι για τις ενέργειές του αυτές, λοιδορήθηκε, απειλήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και στο τέλος καταψηφίστηκε. Τόνισε με νόημα πως πολλοί από όσους τον πολέμησαν ήταν παραγωγοί, «τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά στην Επιτροπή, καθώς ακούγονται διαρκώς. Με την κατάθεσή του ο πρώην Υπουργός επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που πλέον όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, τη λειτουργία ενός κυκλώματος εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των έντιμων αγροτών, το οποίο δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ερώτηση, μάλιστα, του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις απειλές αυτές, ο κ. Λιβανός απάντησε: «Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα πως δεν ήμουν συμπαθής σε ορισμένα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ» γεννώντας ερωτήματα από που αντλούσαν αυτήν την δύναμη αυτά τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ο πρώην υπουργός κατέθεσε πως η πολιτική του στρατηγική ήταν πολυεπίπεδη και απαιτούσε ριζικές αλλαγές, οι οποίες δεν προχώρησαν. Το μεγάλο πρόβλημα αφορούσε την τεχνική λύση και η διαχείριση του προβλήματος θα δινόταν μέσα από την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Επρόκειτο για μια ενωσιακή υποχρέωση από το 2015, η οποία αναβαλλόταν συνεχώς. Υπογράμμισε πως για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ήρθε αντιμέτωπος με επιτήδειους που υπονόμευαν την προσπάθεια εξυγίανσης.

Στη συνέχεια, κατέθεσε ότι η στρατηγική για τον διαγωνισμό που έγινε για τους Τεχνικούς Συμβούλους ήταν να προκηρυχθεί για δύο χρόνια, ενώ παράλληλα, εφ´όσον ο χρόνος το επέτρεπε, θα διεξαγόταν νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία. Ο ίδιος επεσήμανε πως η σχέση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο δεν ήταν σχέση συνεργασίας όπως θα έπρεπε, αλλά σχέση εξάρτησης, στοιχείο αρνητικό για τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποκτήσει την αυτοτέλειά του. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τοποθετήσεων από μάρτυρες της επιτροπής που έχουν αναδείξει την εξάρτηση και ομηρεία του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο.

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει επανειλημμένα να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα επίμονος χρησιμοποιώντας αγοραίο λόγο, ακόμη και σε γραφεία συνεργατών του, όπου τον καθύβριζε. Ωστόσο, προσωπική επαφή δεν υπήρξε ποτέ με τον ίδιο, κατόπιν απόφασης του κ. Λιβανού.. » αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «Αυτά σε αντίθεση με άλλους Υπουργούς, αλλά και αξιωματούχους του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις είχαν προνομιακές σχέσεις με τον κ. Ξυλούρη και διευκόλυναντην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με παράνομες μεθοδεύσεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι «Σχετικά με τις πληρωμές των μπλοκαρισμένων ΑΦΜ — που αφορούσαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα — οι οποίες καταβλήθηκαν επί θητείας Λ. Αυγενάκη και προηγουμένως είχαν μπλοκαριστεί επί κ. Γεωργαντά, από το εθνικό απόθεμα, ο κ. Λιβανός κατέθεσε ότι ορθώς ενήργησε ο κ. Γεωργαντάς, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλιο. Τέλος, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για την επιλογή διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφοροποιούμενος ρητά από τον κ. Αυγενάκη και παραδέχτηκε ότι αν γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα τον προβλημάτιζε προκειμένου να συνεργαστεί με τους κ.κ. Στρατάκο και Μελά».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Οι απαντήσεις του κ. Λιβανού ανέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν εντοπιστεί προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ελήφθησαν μέτρα για την αποκατάσταση της χρηστής λειτουργίας του και την πρόληψη παρατυπιών. Οι απαντήσεις του κατά συνέπεια δημιουργούν εύλογες απορίες γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν ληφθεί νωρίτερα από τον προκάτοχό του κ. Βορίδη προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει αποφευχθεί το σκάνδαλο.

Ο κ. Λιβανός με την σημερινή του κατάθεση έκανε απολύτως σαφές ότι η αδράνεια του προκατόχου του ήταν απολύτως καθοριστική για την διασπάθιση του εθνικού αποθέματος που αποτελεί την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Άδειασε» τον Γεωργαντά ο Λιβανός – Πετάει αλλού την ευθύνη σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, «ακόμα ένας υπουργός του Μητσοτάκη δηλώνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι δεν έχει καταλάβει μέχρι και σήμερα πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του οποίου γινόταν το «αλισβερίσι» εκτάσεων (από την ηπειρωτική Ελλάδα) και εικονικού ζωικού κεφαλαίου (από τους «επιτήδειους» της Κρήτης, όπως τους έχει χαρακτηρίσει).

Ωστόσο, ο κ. Λιβανός, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι με την Υπουργική Απόφαση Γεωργαντά (148/2022) επί της ουσίας «ξεπλύθηκε» το «γαλάζιο» κύκλωμα των εικονικών βοσκοτόπων. Το «πρόβλημα» με τα πλαστά βοσκοτόπια το είχε άλλωστε εντοπίσει, όπως υποστήριξε, ο ίδιος ο κ. Λιβανός και επαίρεται ότι επιχείρησε να το περιορίσει.

Παραδέχτηκε επίσης ότι και ο ίδιος «θα καταργούσε» τη δική του ρύθμιση (2021), με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας ανισότητες και στρεβλώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καλέσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να τερματίσει την πρακτική αυτή, να συνδέσει τα βοσκοτοπικά δικαιώματα με την πραγματική παραγωγή γάλακτος και κρέατος και να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε ενεργούς κτηνοτρόφους.

Για να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών», ο κ. Λιβανός μοίρασε υποκριτικά την ευθύνη για την μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Άραγε, δεν γνωρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, έκανε όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017;

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που περιελάμβαναν επιπλέον ελέγχους της επιλεξιμότητας των εκτάσεων, έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί προς όφελος της κτηνοτροφίας μας, αλλά η κυβέρνηση της Ν.Δ. φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην «Τεχνική Λύση».

Σύμφωνα με Νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019 με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού. Με την έλευση της ΝΔ στην κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μ. Βορίδης, τροποποίησε την παραπάνω απόφαση δίνοντας παράταση δύο ετών μέχρι 31.12.2021 για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν βάση σχεδίου στο ψυγείο και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα. Συνειδητά εμπεδώθηκε έτσι ένα θεσμικό κενό επί των οποίου αναπτύχθηκε το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγές ΝΔ: «Σπήλιος Λιβανός: Με έξι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στοχεύσαμε στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στις αναγκαίες άμεσες και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στις οποίες προέβη κατά το διάστημα της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός, Σπήλιος Λιβανός στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ.

Όπως αναφέρουν: «Στόχος, όπως είπε, ήταν «να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν εγκλωβισμένος σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα διαχρονικών παθογενειών».

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, ελήφθη η πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και βγήκε η προκήρυξη “ανοιχτών” διαγωνισμών για την επιλογή του Τεχνικού Συμβούλου.

Ταυτόχρονα, έγιναν και δύο άμεσες παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης και αδικαιολόγητης αύξησης του αριθμού των δηλωθέντων αμνοεριφίων, την υπέρμετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων και τη μη νόμιμη μεταβίβαση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερα αυξημένους ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας πολιτικής μετασχηματισμού του Οργανισμού και καθιέρωσης διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να υπάρξει διακινδύνευση της καταβολής των ενισχύσεων για το έτος 2021».

