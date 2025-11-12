Αλλού γι’ αλλού: Ο Στεφανής καλεί τον Τραμπ να επισκεφθεί το Άγιον Όρος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μερικές φορές η στήλη διαβάζει κάποιες ειδήσεις, οι οποίες της προκαλούν σοβαρό προβληματισμό: για παράδειγμα, πρόσφατα ενημερώθηκε ότι ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, προσκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί το Άγιο Όρος, μέσω του αναπληρωτή υπουργού της αμερικανικής κυβέρνησης, Μάικ Ρήγα.
Μάλιστα, ο Α. Στεφανής σημείωσε ότι «η πρόσκληση που κάναμε στον κ. Τραμπ είναι μια στιγμή με τεράστια σημασία, διότι ο ρόλος του Αγίου Όρους είναι πνευματικός και θέλουμε να επηρεάσουμε υπέρ των πνευματικών αξιών».
Εντάξει, ας δεχθούμε ότι ο στόχος του διοικητή του Αγίου Όρους είναι… πνευματικός. Ωστόσο, από την πρωτοβουλία αυτή καθαυτή προκύπτουν κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα, ο Α. Στεφανής καλεί τον Τραμπ μόνο στον Άθω και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα; Δεύτερον, είχε υπάρξει κάποια προσυνεννόηση με την κυβέρνηση, η οποία, υπενθυμίζεται, δυσκολεύεται να αποκτήσει «γερές» προσβάσεις στον Λευκό Οίκο και επενδύει πολλά στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για βελτίωση των σχέσεων;
Η στήλη πάντα στηρίζει τις φιλοδοξίες των ανθρώπων, αλλά μερικές φορές είναι χρήσιμο αυτές να… πατάνε στη γη…
