search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 11:48

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

05.11.2025 11:48
agion oros new

Στο Άγιον Όρος βρέθηκε πριν από τη συμμετοχή του στο μεγάλο διεθνές συνέδριο για την Ενέργεια, που διοργανώνει η Ελλάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας.

Την επίσκεψη του Μάικλ Ρήγα – o οποίος είναι ελληνοαμερικάνος στην καταγωγή – στην Αθωνική Πολιτεία έκανε γνωστή ο διοικητής Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, με ανάρτησή του στο facebook.

Η ανάρτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή

«Υποδεχθήκαμε στο Άγιο Όρος τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Michael Rigas.

Η επίσκεψή του αποτελεί ένδειξη του σταθερού ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την πνευματική αποστολή και την πολιτιστική αξία της Αθωνικής Πολιτείας.

Οι συζητήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου, με σημείο αναφοράς την παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ιερού Τόπου».

Διαβάστε επίσης

Τα νεύρα με την Αγαπηδάκη και οι εκλογές που έρχονται

Χριστουδουλάκης σε Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη»

Ο Μητσοτάκης κι ο εκλογικός νόμος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

insulin_new_123
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:18
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

1 / 3