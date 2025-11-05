Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

Στο Άγιον Όρος βρέθηκε πριν από τη συμμετοχή του στο μεγάλο διεθνές συνέδριο για την Ενέργεια, που διοργανώνει η Ελλάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας.

Την επίσκεψη του Μάικλ Ρήγα – o οποίος είναι ελληνοαμερικάνος στην καταγωγή – στην Αθωνική Πολιτεία έκανε γνωστή ο διοικητής Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, με ανάρτησή του στο facebook.

Η ανάρτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή



«Υποδεχθήκαμε στο Άγιο Όρος τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Michael Rigas.

Η επίσκεψή του αποτελεί ένδειξη του σταθερού ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την πνευματική αποστολή και την πολιτιστική αξία της Αθωνικής Πολιτείας.

Οι συζητήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου, με σημείο αναφοράς την παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ιερού Τόπου».

