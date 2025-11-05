Χριστουδουλάκης σε Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ένα τραγούδι απάντησε ο Μανώλης Χριστουδουλάκης στην αναπληρώτρια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, Βάσια Αναστασίου.
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook το «Κουφάλα Νεκροθάφτη» σε εκτέλεση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και σχολίασε «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)».
Η Βάσια Αναστασίου έγινε χθες viral, καθώς σε εμφάνιση της σε βραδινή εκπομπή, συστήθηκε ως «αναπληρώτρια βουλευτής» «ένα θάνατο μακριά από την έδρα».
Διαβάστε επίσης
Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου του «Ιθάκη»
Ο απίστευτος διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ για… γάμους: «Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» -«Θα εργαστούμε για νέο σύζυγο»
Ο δόκτωρ Χρυσομάλλης, ο πνευματώδης Μηταράκης και τα… ΕΛΤΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.