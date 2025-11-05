search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.11.2025 00:30

Χριστουδουλάκης σε Αναστασίου: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη»

Με ένα τραγούδι απάντησε ο Μανώλης Χριστουδουλάκης στην αναπληρώτρια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, Βάσια Αναστασίου.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook το «Κουφάλα Νεκροθάφτη» σε εκτέλεση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και σχολίασε «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)».

Η Βάσια Αναστασίου έγινε χθες viral, καθώς σε εμφάνιση της σε βραδινή εκπομπή, συστήθηκε ως «αναπληρώτρια βουλευτής» «ένα θάνατο μακριά από την έδρα».

