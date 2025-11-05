search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

05.11.2025

Τα νεύρα με την Αγαπηδάκη και οι εκλογές που έρχονται

Όπως σας ενημέρωσε χθες η στήλη, από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, βγήκε δημόσια και στήριξε το σχέδιο των ΕΛΤΑ για λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα.

Η στήλη μαθαίνει ότι η στάση της προκάλεσε εκνευρισμό σε πολλούς βουλευτές της ΝΔ – η πλειονότητα των οποίων είναι «στα κάγκελα» για το εν λόγω σχέδιο – κυρίως δε για το ύφος της ανάρτησής της (η αναφορά στα «λεφτόδεντρα» ενόχλησε πολύ).

Μάλιστα, όπως μαθαίνει η στήλη, οι περισσότεροι εκ των βουλευτών της ΝΔ επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής η Ε. Αγαπηδάκη δεν έχει διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών και ότι μιλάει εκ του ασφαλούς. «Ας πάει να μιλήσει με κόσμο, και μετά να δούμε τι άποψη θα έχει», είπε χαρακτηριστικά εις εξ αυτών.

Νεύρα, πολλά νεύρα εκεί στη ΝΔ.

