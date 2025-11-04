Χάρης Δούκας: Το μήνυμά του για την κλιματική αλλαγή από το Ρίο Ντε Τζανέιρο

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του με το μήνυμα «338 PPM» γραμμένο στο χέρι του.

Πρόκειται για την εκστρατεία “born in PPM” που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Όταν γεννήθηκα, η ατμόσφαιρα περιείχε 338 μέρη διοξειδίου του άνθρακα ανά εκατομμύριο μόρια αέρα. Σήμερα, τον Νοέμβριο του 2025, έχουμε φτάσει τα 425 PPM.

Το PPM είναι κάτι παραπάνω από μια μονάδα μέτρησης. Είναι καθρέφτης της ευθύνης μας απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Όσο ανεβαίνει αυτός ο αριθμός, τόσο βαθαίνει η κλιματική κρίση.

«Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, η ανάγκη για ουσιαστική, τοπική εφαρμογή των δεσμεύσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Αθήνα δεν μένει αμέτοχη. Με πράσινες παρεμβάσεις στις γειτονιές, ανθεκτικές υποδομές, στήριξη των πιο ευάλωτων και καθαρότερο αέρα, κάνουμε βήματα που έχουν αντίκτυπο.

Η εκστρατεία “born in PPM” μάς υπενθυμίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα. Η δική μου γενιά γεννήθηκε στα 338. Η επόμενη αξίζει μια πόλη πιο βιώσιμη, έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Από το Ρίο ως την Αθήνα, οι πόλεις στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα: Πρέπει να δράσουμε ΤΩΡΑ».

