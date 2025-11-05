search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

05.11.2025 09:01

Ο Μητσοτάκης κι ο εκλογικός νόμος

05.11.2025 09:01
mitsotakis_stylo_1

Όσο κι αν προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κλείσει το θέμα – το οποίο, μαθαίνουμε ότι ο ίδιος εκτιμά ότι κάνει κακό στην κυβέρνηση και στη ΝΔ – η συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου «φουντώνει» αμέσως μετά από κάθε «κύμα» δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κυβερνών κόμμα σε «χαμηλές πτήσεις».

Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, καθώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια: από την αύξηση στο 5% του ορίου εισόδου στη Βουλή (από 3% που είναι σήμερα), μέχρι αλλαγές σχετικά με το ύψος του μπόνους εδρών που θα παίρνει το πρώτο κόμμα, από ποιο ποσοστό και πάνω θα το παίρνει και πάει λέγοντας.

Όσοι υποστηρίζουν ότι ο εκλογικός νόμος πρέπει να αλλάξει επικαλούνται τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο και ότι πρέπει την επομένη των εκλογών να έχει κυβέρνηση έτοιμη να «τρέξει» τα θέματα. Όσοι διαφωνούν με τη συζήτηση αυτή, λένε ότι δείχνει ηττοπάθεια και ότι εν τέλει μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το κυβερνών κόμμα.

Όσο για τον Μητσοτάκη, αυτό που μαθαίνει η στήλη είναι ότι ο πρωθυπουργός τα ακούει όλα αυτά, αλλά επιμένει στη θέση του ότι οι κανόνες δεν αλλάζουν εν μέσω «παιχνιδιού». Για να δούμε αν θα τηρήσει αυτή τη στάση μέχρι τέλους.

