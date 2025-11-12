Επίθεση Καμμένου σε Σαμαρά: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή (video)

Για τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ρωτήθηκε μεταξύ άλλων ο Πάνος Καμμένος, που ήταν καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο του KONTRA.

Ο πρώην βουλευτής και αρχηγός των ΑΝΕΛ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της ΝΔ.

«Έχει δίκιο (σ.σ για το «μπλε ΠΑΣΟΚ»), αλλά ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, αυτός συγκύβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτά. Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή κι αυτό ειναι Αντώνης Σαμαράς. (…)» είπε και πρόσθεσε:

«Μόρφωμα τη ΝΔ την έκανε πρώτα ο Σαμαράς. Ανέτρεψε το 93 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να εξυπηρετήσει συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της ΝΔ».

«Ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο ως πρόεδρος της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών σε κανάλι εθνικής εμβέλειας» σχολίασε σκωπτικά.

«Ο κύριος Καραχάλιος υπήρξε πάντα συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά (…) Όταν βγήκε μια μέτρηση που η Καρυστιανού είχε διπλάσιο ποσοστό από τον Σαμαρά βγήκε ο κύριος Καραχάλιος και έδωσε τρεις συνεντεύξεις» είπε ακόμη ο πρώην υπουργός.

Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για «rebranding από την Αριστερή πλευρά, σε μια Αριστερά που είναι διαλυμένη, με έναν Ανδρουλάκη που δεν υπάρχει, που δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν».

«Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να δώσει άρωμα κυβερνησιμότητας και να ενώσει δυνάμεις»

«Οι νέες δυνάμεις δεν πρέπει να προέρχονται από παλιά υλικά», πρόσθεσε ωστόσο ενώ σχολίασε ότι οι «εργολαβικές» όπως τις χαρακτήρισε επιθέσεις στη Μαρία Καρυστιανού γίνονται «γιατί φοβούνται».

O Πάνος Καμμένος υπεραμύνθηκε της συγκυβέρνησης των ΑΝΕΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «δόθηκε τέλος σε μια Ελλάδα που ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ήθελαν υποτελή στην Ευρώπη της Μέρκελ».

Σε ερώτηση γιατί τότε η Μέρκελ έγραψε τα καλύτερα για τον Τσίπρα απάντησε «γιατί ήταν ένας έντιμος συνομιλητής».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δικής του επιστροφής στην πολιτική, ξεκαθάρισε πως «εμείς θα επανέλθουμε μόνο εάν υπάρξει εθνικό θέμα, δεν μου λείπει».

