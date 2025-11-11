Γεωργιάδης: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αρκούντως δεξιά»

Με «επαρκής» πέρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη την αξιολόγηση «δεξιών» εχέγγυων από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» ρωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία έχει στρίψει στο Κέντρο. «Εγώ ως δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ… Είναι αρκούντος δεξιά, διότι κατάφερε να ενισχύσει την εθνική άμυνα της χώρας, να ανεβάσει τη γεωπολιτική της αξία, να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα -Ισραήλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δεξιά στα δικά μου γούστα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε απόσταση από τον γάμο ομοφυλοφίλων, τον οποίο είχε ψηφίσει, λέγοντας «ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο, όμως πάρα πολλές δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς την πολιτική της γραμμή ναι, είναι αρκετά δεξιά, προφανώς δεν είναι εντελώς δεξιά, έχει και πολλές κεντρώες πινελιές, αλλά στα μείζονα που είναι η εθνική άμυνα, που είναι τα κλειστά σύνορα, που είναι η εξωτερική πολιτική, είναι απολύτως δεξιά».

Απέφυγε να τοποθετηθεί για τα σχόλια Σαμαρά περί μετατροπής της Νέας Δημοκρατίας σε γαλάζιο σημιτικό ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Σαμαράς είναι ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα που έχω στην προσωπική μου ζωή, δεν σχολιάζω ποτέ όσα λέει. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα στην πολιτική, μπορεί να πει ό,τι εκείνος νομίζει και όλους μας μάς κρίνει στο τέλος ο ελληνικός λαός».

