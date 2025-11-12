Ο Κυριάκος, ο Ευριπίδης και το βλέμμα στους καραμανλικούς

Η στήλη θεώρησε απολύτως φυσιολογικό ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάρκεια της περιοδείας του στον ακριτικό νόμο – είναι… νόμος οι τοπικοί βουλευτές να συνοδεύουν τον πρωθυπουργό σε τέτοιες επισκέψεις.

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη – Στυλιανίδη (οι οποίες έχουν περάσει από… 40 κύματα) είναι πλέον πολύ καλές και ότι ο πρωθυπουργός έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον πρώην υπουργό για τη συνολική του στάση εντός του κόμματος (καίτοι ο βουλευτής συνυπογράφει διάφορες ερωτήσεις που φέρνουν σε δύσκολη θέση υπουργούς της κυβέρνησης).

Ωστόσο, πηγές της στήλης, στις οποίες έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, της έδωσαν και μια ακόμα διάσταση του θέματος: ο Στυλιανίδης θεωρείται ότι ανήκει στην, ας πούμε, καραμανλική πτέρυγα του κόμματος και ότι το γεγονός ότι ήταν συνεχώς στο πλευρό του Μητσοτάκη δείχνει και μια διάθεση «ανοίγματος» προς την πτέρυγα αυτή της ΝΔ.

Ούτως ή άλλως, με την κυβερνώσα παράταξη να συνεχίζει τις «χαμηλές πτήσεις» στις δημοσκοπήσεις, δεν περισσεύει κανένας πλέον…

