12.11.2025 14:48

Ανησυχία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το βιβλίο Τσίπρα μετά την αναφορά για τις τηλεοπτικές άδειες

nikos pappas

Η παράγραφος που κυκλοφόρησε από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και αφορά στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, μάλλον έχει ανησυχήσει τα άλλοτε υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός παίρνει σαφείς αποστάσεις από τους χειρισμούς του θέματος – σαν μία ετεροχρονισμένη «συγνώμη» μοιάζει αυτό – κάτι που άφησε τον Νίκο Παππά να αναρωτιέται τι συμβαίνει – ήταν αρμόδιος για τον διαγωνισμό βλέπετε.

Ο Παππάς δεν απάντησε ευθέως, καθώς διατήρησε την ψυχραιμία του, προφανώς αναμένοντας την κυκλοφορία του βιβλίου.

Αλλά την ίδια ώρα και με αφορμή αυτό το θέμα, έχουν… «ζώσει» τα φίδια άλλους κορυφαίους παράγοντες του κόμματος. Διότι αν ο Τσίπρας έχει αποφασίσει – και γράψει στο βιβλίο – το «κάψιμο» κάποιων από αυτούς τότε έρχεται… πόλεμος.

Υπομονή, το πόνημα φτάνει.

