Φωτιά στους τελευταίους ορόφους των Emirates Financial Towers στο Ντουμπάι – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 18/6, στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο (DIFC) του Ντουμπάι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν στα ψηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυκνούς καπνούς που αναδύονταν από τον ουρανοξύστη και πορτοκαλί φλόγες που ήταν ορατές στα ανώτερα σημεία του.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή και να λαμβάνονται άμεσα μέτρα ασφαλείας. Η οδός Αλ Σουκούκ, που οδηγεί στο συγκρότημα, έκλεισε για την κυκλοφορία, ενώ απαγορεύτηκε η πρόσβαση τόσο σε οχήματα, όσο και σε πεζούς στην ευρύτερη ζώνη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσής της. Παράλληλα, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου.

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