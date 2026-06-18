Βερσαλλίες: Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από τη χλιδή του ιστορικού ανακτόρου στο δείπνο με τον Μακρόν (Videos)

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 17/6, η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε προσωπικά τον Αμερικανό ηγέτη κατά την άφιξή του στο ιστορικό ανάκτορο, ενώ ακολούθησε περιήγηση σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς χώρους των Βερσαλλιών. Οι δύο πρόεδροι επισκέφθηκαν την Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι, καθώς και έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν ξεκινήσει το επίσημο δείπνο.

🚨WATCH: President Trump is welcomed to the Palace of Versailles by French President Emmanuel Macron and French First Lady Brigitte Macron. pic.twitter.com/MajVgWE3d9 — Off The Press (@OffThePress1) June 17, 2026

Επιδιώκοντας να δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα, ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε να σχολιάσει με χιούμορ τον πολυτελή διάκοσμο του ανακτόρου κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών.

Ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Μακρόν να δειπνήσουν στο ανάκτορο του Λουδοβίκου ΙΔ΄, το οποίο είχε χαρακτηρίσει ως το «βαρύ πυροβολικό».

Après 2h de retard



Donald Trump est accueilli à Versailles par Emmanuel Macron.



Place à une visite express de la galerie des glaces, l’exposition temporaire sur l’indépendance américaine… et le dîner @RMCInfo pic.twitter.com/ld9mufhM90 — Thomas Beker (@ThomasBeker_) June 17, 2026

«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το “βαρύ πυροβολικό”. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για την προτίμησή του στον χρυσό και έχει ενσωματώσει το στοιχείο αυτό σε μεγάλο μέρος της διακόσμησης του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025.

Η επιλογή των Βερσαλλιών ως τόπου διεξαγωγής του δείπνου προκάλεσε πάντως αντιδράσεις στη Γαλλία, με την αντιπολίτευση να εκτιμά ότι ο Μακρόν επιχείρησε μέσω της συγκεκριμένης κίνησης να καλοπιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φημίζεται για την προτίμησή του σε πολυτελείς εκδηλώσεις και δεξιώσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η εκδήλωση είχε επετειακό χαρακτήρα. «Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο Μακρόν.

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