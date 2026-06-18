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18.06.2026 00:35

Βερσαλλίες: Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από τη χλιδή του ιστορικού ανακτόρου στο δείπνο με τον Μακρόν (Videos)

18.06.2026 00:35
trump-macron

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 17/6, η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε προσωπικά τον Αμερικανό ηγέτη κατά την άφιξή του στο ιστορικό ανάκτορο, ενώ ακολούθησε περιήγηση σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς χώρους των Βερσαλλιών. Οι δύο πρόεδροι επισκέφθηκαν την Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι, καθώς και έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πριν ξεκινήσει το επίσημο δείπνο.

Επιδιώκοντας να δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα, ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε να σχολιάσει με χιούμορ τον πολυτελή διάκοσμο του ανακτόρου κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών.

Ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Μακρόν να δειπνήσουν στο ανάκτορο του Λουδοβίκου ΙΔ΄, το οποίο είχε χαρακτηρίσει ως το «βαρύ πυροβολικό».

«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το “βαρύ πυροβολικό”. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για την προτίμησή του στον χρυσό και έχει ενσωματώσει το στοιχείο αυτό σε μεγάλο μέρος της διακόσμησης του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025.

Η επιλογή των Βερσαλλιών ως τόπου διεξαγωγής του δείπνου προκάλεσε πάντως αντιδράσεις στη Γαλλία, με την αντιπολίτευση να εκτιμά ότι ο Μακρόν επιχείρησε μέσω της συγκεκριμένης κίνησης να καλοπιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φημίζεται για την προτίμησή του σε πολυτελείς εκδηλώσεις και δεξιώσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η εκδήλωση είχε επετειακό χαρακτήρα. «Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο Μακρόν.

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