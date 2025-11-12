Η Ακρίτα υπέρ Gutenberg για τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Κολοκύθια τα περί πολιτικού προσώπου, είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»

Θέση υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg στη διαμάχη με την εφημερίδα «Documento» πήρε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα. Υπενθυμίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος κινήθηκε νομικά κατά της εφημερίδας για τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που δημοσίευσε χωρίς έγκριση.

Η Έλενα Ακρίτα υπενθυμίζοντας την ιδιότητα της ως συγγραφέας επισημαίνει ότι δημοσίευση αποσπασμάτων από ακυκλοφόρητο βιβλίο συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. «Επειδή κάτι ψιλοξέρουμε από βιβλία, να πούμε δυο πράγματα. Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 που τροποποιήθηκε με το Νόμο 4996/2022 ο οποίος ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το έργο προστατεύεται πλήρως ως αδημοσίευτο, και η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διάδοσή του μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις».

«Κολοκύθια τα περί πολιτικού προσώπου»

Η ίδια τονίζει ότι οι επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή απσπασμάτων βιβλίων που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. «Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν παράθεση μικρών αποσπασμάτων για λόγους ενημέρωσης ή κριτικής ισχύουν μόνο για ήδη δημοσιευμένα έργα».

«Συνεπώς, κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο. Στο ρεζουμε του έργου, εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο. Κι αν ο δεύτερος δεν συμμορφωθεί με το κείμενο αποκατάστασης του εξώδικου και οι ενάγοντες προχωρήσουν σε αγωγή, θα πληρώσουν όποιο ποσόν ορίσει το δικαστήριο. Κι όλα αυτά περί πολιτικού προσώπου και τα ρέστα είναι κολοκύθια. Ο νόμος δεν εξαιρεί κανέναν», καταλήγει.

