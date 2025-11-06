Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Όπλα, ενέργεια και στο βάθος η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η νέα άφιξη στην Αθήνα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσα στο Νοέμβριο, αλλά σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή, για λόγους ασφαλείας, και… πολύ άργησε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπλα κι άλλα όπλα…

Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ελλάδα τάχθηκε με τη «σωστή πλευρά της ιστορίας» και ήταν από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν να στείλουν στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Λίγο-πολύ, αυτό θα είναι και το κεντρικό ζήτημα της ατζέντας της συνάντησης του Ζελένσκι με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή, η συνέχιση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία από την Αθήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν θα έβλεπε με κακό μάτι το ενδεχόμενο να δώσει στην Ουκρανία κάποια σοβιετικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς που διαθέτει και τα οποία πλέον δεν μπορούν να αναβαθμιστούν. Τα συστήματα αυτά υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισραηλινά, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να φύγει τίποτα από την Ελλάδα για την Ουκρανία πριν αρχίσει η αντικατάσταση.

Mirage και φυσικό αέριο

Όσον αφορά στα Mirage 2000-5, που η Αθήνα θέλει σταδιακά να αποσύρει, υπάρχουν σκέψεις να καταλήξουν μέσω Γαλλίας στην Ουκρανία – ήδη το Παρίσι έχει παραχωρήσει στο Κίεβο μερικά μαχητικά αυτού του τύπου προκειμένου να ενισχύσει την αεροπορία της χώρας και η Ελλάδα δεν θα έλεγε όχι να πουλήσει τα πιο παλιά αεροσκάφη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για… καλό σκοπό. Πάντως, αυτό που υπογραμμίζεται σε όλους τους τόνους από την Αθήνα είναι ότι δεν θα δοθεί τίποτα το οποίο θα μπορούσε έστω και δυνητικά να μειώσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Σε δεύτερο επίπεδο, και δεδομένου του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τον λεγόμενο κάθετο αγωγό προμήθειας αμερικανικού LNG, η ελληνική πλευρά αναμένεται να επιδιώξει να παίξει το ρόλο του τροφοδότη φυσικού αερίου στην Ουκρανία, η οποία έχει «στεγνώσει», ενώ η Αθήνα θέλει να «χωθεί» και στα σχέδια ανοικοδόμησης της χώρας, μετά το τέλος του πολέμου, θέμα που αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ Μητσοτάκη και Ζελένσκι, ενόψει και της σχετικής συνόδου στις 13 και 14 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία.

