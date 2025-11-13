search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.11.2025 14:27

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

papandreou-liani

Από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της πολιτικής ζωής του τόπου την δεκαετία του ‘80, ήταν το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου προς τη Δήμητρα Λιάνη, όταν κατέβαινε από το αεροπλάνο, κατά την επιστροφή του από την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί και νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα. 

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για εκείνες τις ημέρες όπου ανέφερε πως τα ΜΜΕ, αλλά και ορισμένοι «καλοθελητές» όπως τους χαρακτήρισε, ήλπιζαν πως θα αποσυρθεί από την πολιτική ζωή, χτυπώντας τον -ακόμη και στην περίοδο αυτή με τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του- για την προσωπική του ζωή και την φημολογούμενη (μέχρι τότε) σχέση του με την Δήμητρα Λιάνη.

Η επιστροφή του γέμισε το αεροδρόμιο στο Ελληνικό από υποστηρικτές του, εκείνο τον Οκτώβριο του ‘88, σε σκηνές που είχαν προκαλέσει αίσθηση. Ο Παπανδρέου κατέβηκε ορισμένα σκαλιά και μετά έκανε το περίφημο νεύμα στην Δήμητρα Λιάνη.

Ενα νεύμα, που 37 χρόνια μετά, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, εξήγησε το νόημά του.

«Το νεύμα δεν προήλθε από μόνο του. Υπήρχαν διάφοροι καλοθελητές στην Αθήνα που όσο έλειπε, επεδίωκαν διάφορα άλλα πράγματα να γίνουν. Να αποσυρθεί από την πολιτική. Χτυπώντας τον σε προσωπικό επίπεδο. Ο Ανδρέας με αυτόν τον τρόπο απάντησε σε αυτούς που επεδίωκαν άλλα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

