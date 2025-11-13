Στο υπ. Αμυνας η Γκίλφοϊλ για να δει τον Δένδια – Δεύτερη επίσκεψη σε υπουργείο μετά το ΥΠΕΞ

Από τα πρώτα πράγματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι η αύξηση στις αμυντικές δαπάνες. Επομένως δεν είναι διόλου τυχαίο ότι σήμερα στις 14:30 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα περάσει την πόρτα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για να συνομιλήσει με τον Νίκο Δένδια.

Είναι η δεύτερη επίσκεψή της σε υπουργικό στέλεχος της κυβέρνησης μετά την επίσκεψη στον Γιώργο Γεραπετρίτη και το ΥΠΕΞ, αμέσως μετά το προεδρικό Μέγαρο όπου είχε δώσει τα διαπιστευτήριά της.

Να υπενθυμιστεί πως στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματός της η Ελλάδα έχει συμφωνήσει για την αγορά μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, ενώ συνεχίζεται και η αναβάθμιση σε έκδοση Viper των F-16 και παράλληλα η Αθήνα συμμετέχει και στο πρότζεκτ της φρεγάτας Constellation που θα είναι η εκδοχή της φρεγάτας FREMM την οποία αναπτύσσει το πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

H… περίεργη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους – Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις