Ζορίζεται ο Κυριαζίδης με βουλευτική αποζημίωση 5.000 ευρώ: «Ευτυχώς δουλεύει και η σύζυγος»

Οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Όπως εξήγησε, η βουλευτική αποζημίωση των 5.000 ευρώ, δεν του φτάνει για να καλύψει τα έξοδα του.

Ο βουλευτής Δράμας, μιλώντας στο OPEN, έβαλε κάτω τα έξοδα των βουλευτών που είναι από την περιφέρεια. «Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα. 5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει. Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω. Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ.. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά και σχολίασε «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει».

Εμείς πάλι να πούμε ευτυχώς δεν ζήτησε να κάνουμε και κανένα crowdfunding….

