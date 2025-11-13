search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 21:36
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.11.2025 20:53

Ζορίζεται ο Κυριαζίδης με βουλευτική αποζημίωση 5.000 ευρώ: «Ευτυχώς δουλεύει και η σύζυγος»

13.11.2025 20:53
Οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Όπως εξήγησε, η βουλευτική αποζημίωση των 5.000 ευρώ, δεν του φτάνει για να καλύψει τα έξοδα του.

Ο βουλευτής Δράμας, μιλώντας στο OPEN, έβαλε κάτω τα έξοδα των βουλευτών που είναι από την περιφέρεια. «Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα. 5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει. Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω. Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ.. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά και σχολίασε «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει».

Εμείς πάλι να πούμε ευτυχώς δεν ζήτησε να κάνουμε και κανένα crowdfunding….

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siamisiis-e1645769974413_2
BUSINESS

HELLENiQ Energy: Διπλασιασμός συγκρίσιμων EBITDA στο γ’ τριμήνο – Προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πολύ σημαντικό που τόσοι πολλοί επιθυμούν να έρθουν αμερικανικές υποδομές στην Ελλάδα»

nikos-mixas
LIFESTYLE

Από το Fame Story, γιατρός του ΕΚΑΒ – Ο Νίκος Μίχας στην «πρώτη γραμμή» (Video)

kroatia
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς, ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

1 / 3