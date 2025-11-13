Γενέθλια στο γραφείο για τη Δόμνα Μιχαηλίδου – Mε την οικογένειά της και συνεργάτες της (Video)

Τα 38 της χρόνια «έκλεισε» σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τους συνεργάτες της και την οικογένειά της να της ετοιμάζουν μια όμορφη έκπληξη.

Σε clip που δημοσίευσε στο Facebook, η Δόμνα Μιχαηλίδου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους την όμορφη εικόνα που αντίκρυσε όταν έφτασε στο γραφείο της, το οποίο είχε στολιστεί με μπαλόνια, που είχαν κρεμασμένες στις άκρες τους φωτογραφίες της.

Στο πλευρό της, οι συνεργάτες της αλλά και η οικογένειά της, που της ευχήθηκαν «χρόνια πολλά», με την ίδια να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές και να σβήνει το κεράκι της τούρτας που της είχαν φέρει.

Η ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου για τα γενέθλιά της

Στη σχετική ανάρτησή της, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρεται στα γενέθλιά της, χαρακτηρίζοντάς τα «διαφορετικά και ευλογημένα».

«Γύρω στα 13-14 σκεφτόμουν τον εαυτό μου μεγάλη. Επαγγελματία, με ταγιέρ, φακέλους, δυο κόρες και έναν τριχωτό αρκουδωτό κούταβο.

25 χρόνια μετά… κάπως διαφορετικά. Διαφορετικά αλλά ευλογημένα. Με τον δικό μου αγαπημένο, το παιδί μου, τη μητέρα μου, τους ανθρώπους μαζί και δίπλα μου, τη δουλειά μου.

38 λοιπόν. Γεμάτα, τρυφερά, πυκνά και άκρως οικογενειακά», έγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου στην ανάρτησή της.

