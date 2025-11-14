Μητσοτάκης για Κρήτη και οπλοκατοχή: Είναι πρωτόγονο έθιμο, η Πολιτεία δείχνει μηδενική ανοχή

Ένα ζωντανό διάλογο για διάφορα θέματα είχε με τον ηθοποιό Γιάννη Μπέζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα πλαίσια του συνεδρίου Greece Talks που διοργανώνει το «Πρώτο Θέμα» και το travel.gr

Mεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός μίλησε για ζητήματα οπλοκατοχής, παράδοσης και πρόσφατης εγκληματικότητας στην Κρήτη, αναφερόμενος τόσο σε προσωπικά βιώματα όσο και στις θέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το πλαίσιο χρήσης όπλων και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.



Ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Εγώ είμαι Κρητικός. Μεγάλωσα με την θεωρία χρήσης του όπλου ως διασκέδαση.

Πήγαινε ο πατέρας μου κάπου και σειόταν ο τόπος από τους πυροβολισμούς. Μου προκαλούσε πάντα μία απορία, είναι ένα πρωτόγονο έθιμο. Η πολιτεία δεν μπορεί να το ανεχθεί πλέον και πρέπει να επιδείξει μηδενική ανοχή και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι σε αυτό τον σκοπό».



Αναφερόμενος στο πλαίσιο οπλοκατοχής, πρόσθεσε: «Τα όπλα δεν είναι για να πυροβολούμε στον αέρα, υπάρχει πλαίσιο για οπλοκατοχή».



Για τη δολοφονία που συγκλόνισε το νησί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Αυτό δεν είναι βεντέτα, είναι εν ψυχρώ δολοφονία. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για έγκλημα τιμής, δεν είναι έτσι, είναι μία στυγνή δολοφονία».



Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε με αναφορά λέγοντας: «Αλλάζουν και οι κοινωνίες και η Κρήτη έχει να προσφέρει τόσα πολλά από την παράδοσή της. Να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν γίνονται ανεκτές πλέον».

Για το δημογραφικό

Στο δημογραφικό ζήτημα και στις εξελίξεις που καταγράφονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ειδική μνεία στα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν για το ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα: «Οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδας δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις χώρες της Δύσης.

Οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά, έχει στοιχεία έμφυτης απαισιοδοξίας και σίγουρα οικονομικούς λόγους.

Η Νότια Κορέα έχει 0,8 δείκτη γεννήσεων και είναι μία πλούσια χώρα, αυτό δείχνει ότι δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα».

«Θυμάμαι την κάθε μέρα»

Στο ζήτημα των ταξιδιωτικών εμπειριών των νέων και στις πρωτοβουλίες στήριξης των μετακινήσεών τους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας προσωπική αναφορά στις δικές του εμπειρίες πριν από τρεις δεκαετίες και υπενθυμίζοντας τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Εγώ πριν από 30 χρόνια έκανα τον γύρο του κόσμου με δύο φίλους μου. Θυμάμαι κάθε μέρα από αυτό το ταξίδι.

Οι νέοι πήραν τα 150 ευρώ για ταξίδια και πολιτισμό, κι ας λοιδωρήθηκαν από κάποιους. Στόχος είναι να δώσουμε στους νέους την δυνατότητα να ταξιδέψουν εντός κι εκτός Ελλάδος».

Στο ζήτημα της αναμόρφωσης του Λυκείου και στη συζήτηση γύρω από τις Πανελλαδικές εξετάσεις αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα του Υπουργείου Παιδείας και επισημαίνοντας την ανάγκη για προσεκτικές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε αρχικά τον ρόλο του σχολείου πέρα από την τυπική διδασκαλία, υπογραμμίζοντας: «Το σχολείο πρέπει να δίνει εμπειρίες, βιώματα, δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων. Γι’ αυτό δίνω μεγάλη σημασία στο bullying. Αν κάτι έχει πάει πολύ στραβά στην γενιά μας και στους μεγαλύτερους, είναι ότι νομίζουμε ότι τα δικαιούμαστε όλα αλλά δεν έχουμε υποχρέωση για τίποτα».

Αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας:

«Στις επόμενες δύο εβδομάδες, η υπ. Παιδείας θα παρουσιάσει μία σειρά επιλογών, έτσι ώστε τι θα γίνει με το Λύκειο. Δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ακόμη.

Το Λύκειο σήμερα δεν αποτελεί αυτοτελή μηχανισμό, το απολυτήριο δεν έχει αξία, αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Δεν πρέπει να βιαστούμε να πετάξουμε τις Πανελλαδικές εξετάσεις, να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία».

Η ψηφιακή εποχή

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την αλλαγή στις πηγές ενημέρωσης των νέων: «Η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση.

Μπορούμε να δούμε την τεχνολογία ως ένα πρόβλημα που φέρνει ένα είδους διάσπασης προσοχής. Η προσωπική επαφή, πάει πέρα από τον λόγο, που δεν παρέχει η επαφή μέσω της τεχνολογίας. Αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπους».

