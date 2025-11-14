search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.11.2025 11:57

Η Κίμπερλι που… βρίσκεται παντού – Στο συνέδριο «Greece Talks», μαζί με Μητσοτάκη

guilfoyle_mitsotakis_niew_123

Μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα για λιγότερο από ένα μήνα, αλλά η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει καταφέρει να κάνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αισθητή την παρουσία της, καθώς κυριολεκτικά είναι αεικίνητη.

Για παράδειγμα, μετά τη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, η Κ. Γκιλφόιλ βρέθηκε στο συνέδριο Greece Talks, όπου, όχι μόνο απηύθυνε χαιρετισμό, αλλά πραγματοποίησε και συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη.

Στον χαιρετισμό της, η Αμερικανίδα διπλωμάτης τόνισε ότι ΗΠΑ και Ελλάδα «δεν είμαστε μόνο σύμμαχοι. […] Μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας είναι καλή όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τον κόσμο. Και στόχος μου σαν πρέσβης είναι να το προωθήσω».

Προσέθεσε, δε, ότι «η συνεργασία μας δεν περιορίζεται. Είναι οι δεσμοί των ανθρώπων που κάνουν τη συμμαχία αδιάρρηκτη. Έχουμε εκατομμύρια Αμερικανούς και Έλληνες που ταξιδεύουν και υποστηρίζουν την κουλτούρα μας. Διότι στην καρδιά της συμμαχίας μας βρίσκεται η κοινή πεποίθηση ότι η Δημοκρατία δεν είναι ιδέα του παρελθόντος λλά η μηχανή του συλλογικού μας μέλλοντος».

Να σημειωθεί, δε, ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κάθησε δίπλα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς περίμενε τη σειρά της να μιλήσει, και οι δυο τους είχαν κουβέντα σε πολύ ευχάριστο κλίμα.

