Το μετρό της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις του Ταχιάου και η πραγματικότητα

Όπως είναι γνωστό, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κλείσει για ένα μήνα, προκαλώντας διάφορα… ιοβόλα σχόλια.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, με ανάρτησή του στο Facebook αποφάσισε να απαντήσει στα σχόλια αυτά, φέρνοντας τα παραδείγματα μετρό κι άλλων πόλεων (Κοπεγχάγη, Μιλάνο) που έκλεισαν λόγω έργων – επεκτάσεων, συντήρησης, κ.λπ.

Επίσης, εξήγησε ότι «κάθε επέκταση αυτόματου δικτύου απαιτεί διαφορετική στρατηγική» και ανέβασε και φωτογραφία από τα μόνιτορ του Πίνακα Ελέγχου για να δείξει τι δοκιμάζεται.

Όλα αυτά είναι ωραία και καλά, μόνο που το θέμα είναι ότι το μετρό της συμπρωτεύουσας στον ένα χρόνο λειτουργίας του έχει βγάλει ουκ ολίγα προβλήματα – όλοι θυμόμαστε τους επιβάτες να περπατούν μέσα σε ανήλιαγες στοές λόγω βλάβης, λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι είχαν υπάρξει φωνές που υποστήριζαν ότι το μετρό χρειαζόταν άλλο ένα εξάμηνο δοκιμών για να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα, αλλά η κυβέρνηση θέλησε να το ανοίξει πριν από ένα χρόνο…

