Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται όλη η γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, από νωρίς το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων μετέβη άμεσα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ενώ τα αιτία ερευνώνται από ειδικά συνεργεία.

Η ανακοίνωση της THEMA

Ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ