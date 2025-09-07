search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 11:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 09:24

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

07.09.2025 09:24
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται όλη η γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, από νωρίς το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων μετέβη άμεσα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ενώ τα αιτία ερευνώνται από ειδικά συνεργεία.

Η ανακοίνωση της THEMA

Ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

maria_anastasopoulou
MEDIA

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

takashi murakami (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Takashi Murakami επιστρέφει στη Νότια Κορέα με την έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation»

vaticano
ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Χιλιάδες πιστοί στην αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Ποιος ήταν ο 15χρονος που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όταν το πρόβλημα είναι οι μισθοί και όχι οι φόροι: 6 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 11:40
bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

maria_anastasopoulou
MEDIA

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

takashi murakami (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Takashi Murakami επιστρέφει στη Νότια Κορέα με την έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation»

1 / 3