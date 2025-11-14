H επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα και το… ρευστό πρόγραμμα

Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα έλθει την Κυριακό στην Αθήνα, όπου και θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Κώστα Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ωστόσο, περίπου αυτά είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επίσκεψη αυτή, καθώς το πρόγραμμά της είναι αρκετά… ρευστό: για λόγους ασφαλείας οι ακριβείς χρόνοι των επισκέψεων του Ζελένσκι είναι ακόμα ασαφείς. Για παράδειγμα, αρχικά γράφτηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα φθάσει στη μία το μεσημέρι, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η ώρα έγινε 12:30.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την προηγούμενη επίσκεψή του Ζελένσκι στην Αθήνα, υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις, οπότε κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί και τώρα.

